Noroeste vence o Comercial de virada e larga na frente pelo título da Série A3 do Paulistão 

Bafo marca no início, Norusca empata ainda no primeiro tempo e consegue a virada na etapa final; jogo de volta será no próximo sábado, em Ribeirão Preto/SP.

O Noroeste venceu o Comercial por 2 a 1, na noite do sábado (14.mai), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru/SP, no jogo de ida da final da Série A3 do Campeonato Paulista.

Aos seis minutos, Gustavo Silva roubou a bola do zagueiro do Noroeste, partiu em direção à área e tocou na saída do goleiro colocando o Comercial à frente no placar. O empate do Noroeste saiu ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos, após confusão na área, a bola sobrou para Diogo bater de primeira e empatar para o time de Bauru.

No segundo tempo, aos 29 minutos, Luiz Thiago aproveitou erro de saída de bola do goleiro do Comercial após cobrança de escanteio para virar o jogo para o Noroeste.

Comercial e Noroeste decidem o título da Série A3 no próximo sábado, às 16h, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto/SP. O time de Bauru tem a vantagem do empate. Ao Bafo, resta vencer por pelo menos um gol de diferença para ficar com a taça. Por ter melhor campanha, o Comercial tem a vantagem do empate no placar agregado.