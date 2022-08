Noites mal dormidas podem gerar comportamento egoísta, sugere estudo

Pesquisa descobriu que o sono insuficiente afeta a probabilidade de uma pessoa ajudar alguém.

O sono é amplamente reconhecido como um dos processos essenciais da vida, proporcionando poderosos benefícios na saúde física, mental e até mesmo na mortalidade.

Mas você sabia que noites sem dormir também podem levar a um comportamento egoísta?

O sono insuficiente afeta a probabilidade de uma pessoa ajudar alguém, de acordo com uma nova pesquisa publicada na revista PLOS Biology na terça-feira (23.ago).

Pesquisadores da Universidade da Califórnia, Berkeley, realizaram três estudos nos Estados Unidos analisando esse efeito “egoísta”, analisando mudanças na atividade neural e no comportamento que beneficiam os outros, e descobriram que era prevalente mesmo após uma pequena perda de sono.

O pesquisador Eti Ben Simon e Matthew Walker, professor de neurociência e psicologia da UC Berkeley e diretor do Centro de Ciências do Sono Humano da universidade, foram os líderes do estudo. Eles disseram à CNN que essa descoberta foi muito surpreendente.

“Mesmo apenas uma hora de perda de sono foi mais do que suficiente para influenciar a escolha de ajudar outra pessoa”, disse Ben Simon, pós-doutorando em psicologia no Center for Human Sleep Science.

“Quando as pessoas perdem uma hora de sono, há um claro impacto em nossa bondade humana inata e nossa motivação para ajudar outras pessoas necessitadas”.

Ao analisar um banco de dados de três milhões de doações de caridade entre 2001 e 2016, Ben Simon, Walker e seus colegas viram uma queda de 10% nas doações após o horário de verão. Essa queda não foi observada em estados que não seguem a transição de uma hora para frente.

No segundo estudo, os pesquisadores usaram ressonância magnética funcional para observar a atividade cerebral de 24 pessoas após oito horas de sono e após uma noite sem dormir. A rede neural pró-social – as áreas do cérebro associadas à teoria da mente — ficou menos ativa após a privação do sono, segundo essa pesquisa.

A teoria da mente é a capacidade de considerar as necessidades, estados e emoções de outras pessoas, que normalmente se desenvolve na primeira infância com a socialização.

No terceiro estudo, que mediu o sono de mais de 100 pessoas em três a quatro noites, os pesquisadores descobriram inesperadamente que a qualidade do sono era mais importante do que a quantidade de sono quando se tratava de medir o egoísmo.

A equipe avaliou os níveis de egoísmo com base nas respostas aos questionários que foram preenchidos pelos participantes do estudo. A quantidade e a qualidade do sono normalmente influenciam o comportamento emocional e social, então a equipe esperava encontrar um efeito de ambos, disse Ben Simon.

“Essas descobertas podem sugerir que, uma vez que a duração do sono aumenta acima de uma quantidade nominal básica, então parece ser a qualidade desse sono que é mais crítica para ajudar e apoiar nosso desejo de ajudar outras pessoas”, explicou ela.

Mais da metade de todas as pessoas nos países desenvolvidos dizem que dormem pouco durante a semana de trabalho, o que Walker chama de “epidemia global de perda de sono”.

Uma extensa pesquisa já mostrou ligações a distúrbios de saúde mental, como ansiedade e depressão, bem como doenças físicas, como diabetes e obesidade.

Agora, à medida que as evidências se tornam cada vez mais disponíveis sobre seu impacto negativo no comportamento social, isso pode ter consequências para a sociedade atual, acrescentou Walker.

Ben Simon e Walker esperam que sua pesquisa permita que as pessoas recuperem uma noite inteira de sono sem constrangimento ou o estigma da preguiça.

“(A perda do sono) altera radicalmente como somos como seres sociais e emocionais, o que você poderia argumentar que é a própria essência da interação humana e o que significa viver uma existência humana plena e significativa”, disse Walker.

*Com informações da CNN Brasil