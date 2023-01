No verão, as pessoas devem redobrar os cuidados devido ao inchaço nas pernas, braços, varizes e os problemas circulatórios 

O alerta é do cirurgião vascular Emerson Ciorlin, do IMC de Rio Preto.

As altas temperaturas no verão podem provocar o inchaço nas pernas, braços e problemas no sistema circulatório. “As reclamações de pernas cansadas, pesadas e a piora das varizes se multiplicam. Outro risco frequente também é o surgimento de problemas linfáticos”, relata o cirurgião vascular Emerson Ciorlin, do Instituto de Moléstias Cardiovasculares – IMC, de São José do Rio Preto. A constatação do médico reflete-se em um dado da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), segundo a qual, durante o verão, há o aumento de 30% das doenças vasculares.

Dr. Ciorlin explica que a prevenção é o mais recomendável sempre, porém, deve ser redobrada nesta época do ano, pois para manter a temperatura do corpo humano em níveis ideais, acontece a dilatação dos vasos sanguíneos da pele, o que causa a piora de sintomas em pessoas com varizes e doenças linfáticas. “Ao perceber sinais de problemas circulatórios, inchaços, pernas pesadas, a pessoa deve consultar-se com um médico especialista. “No IMC, o atendimento e o acompanhamento, envolve uma equipe multiprofissional”, afirma o cirurgião vascular.

O cirurgião vascular salienta também ser muito importante que o médico disponha de estrutura completa para realizar exames diagnósticos, fundamentais para avaliar o paciente. “Eco doppler, angiografia, angiotomografia e angiorressonância, são os exames mais requisitados”, pontua o cirurgião vascular do IMC.

Segundo o médico, dentre os fatores que mais causam complicações vasculares no verão, estão a desidratação e a preexistência de doenças associadas à obesidade e ao sobrepeso, como o diabetes e a hipertensão.

As mulheres são as principais vítimas. “Nas mulheres, os hormônios femininos potencializam as doenças vasculares e suas consequências”, salienta o cirurgião vascular do IMC. “Uma das maiores queixas é o inchaço nas pernas. O calor causa a dilatação dos vasos sanguíneos, fazendo com que o fluído escape e se acumule no tecido extravascular, o chamado de edema”, completa.

Uma atitude simples, mas importantíssima, segundo Dr. Ciorlin, é a hidratação, beber bastante líquido. Movimente-se para estimular a circulação e evite passar longos períodos na mesma posição, são ótimas dicas para que possamos aplicar em nossa rotina. “Exercício é indispensável à nossa saúde e bem-estar, mas o recomendável é passar por uma avaliação médica para definir quais as opções de atividade física mais adequadas à pessoa”, orienta o cirurgião vascular do IMC.

Último conselho do médico: evite o consumo de sal em excesso, pois ele causa mais retenção de líquidos e, consequentemente, o inchaço.

Sobre o Instituto de Moléstias Cardiovasculares – IMC

O Instituto de Moléstias Cardiovasculares – IMC, de São José do Rio Preto é referência no interior paulista no atendimento e tratamento de pacientes com problemas e doenças cardíacas e vasculares, como também no ensino e pesquisa, sendo formador de centenas de médicos e na condução de estudos nacionais e internacionais ao longo de mais de cinco décadas.

O IMC possui aproximadamente 100 médicos renomados e mais de 400 profissionais de outras áreas da saúde e de apoio. Realiza em torno de 3 mil consultas mensais e 310 mil exames ao ano, em pacientes provenientes de vários estados.

Embora a sigla IMC esteja associada à cardiologia, hoje, o instituto possui outras diversas especialidades clínicas e cirúrgicas, entre elas: Ortopedia, Cirurgia Geral, Urologia, Nefrologia, Hematologia, Endocrinologia, Cirurgia Plástica e outras.

O IMC possui hospital estruturado com centro cirúrgico, UTI (com 9 leitos) e enfermaria (com 22 leitos) num ambiente moderno e acolhedor, oferecendo ao seu corpo clínico plenas condições de realizarem atendimentos clínicos e cirúrgicos de várias especialidades da medicina, proporcionando aos seus pacientes um cuidado integrado e de excelência.

