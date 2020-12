No Qatar: Fifa coloca estádio recém-inaugurado no Mundial de Clubes

Recém-inaugurado, o Ahmad Bin Ali Stadium receberá duas partidas, entre elas uma semifinal.

A Fifa definiu o calendário do Mundial de Clubes-2020, que será disputado de 1º a 11 de fevereiro de 2021, no Qatar — o torneio foi adiado de dezembro por causa da pandemia. Serão três estádios utilizados, um a mais do que na edição de 2019 vencida pelo Liverpool. Recém-inaugurado, o Ahmad Bin Ali Stadium receberá duas partidas, entre elas uma semifinal.

Também haverá jogos no Estádio Cidade da Educação, inaugurado em junho de 2020 — esperava-se que este fosse usado no Mundial de Clubes do ano passado que teve o Flamengo como vice-campeão, mas houve um atraso na conclusão. A terceira arena do Mundial-2020 será o Khalifa Internacional, que recebeu a final do Mundial de Clubes de 2019.

O campeão da Libertadores jogará sua semifinal dia 7 de fevereiro, às 21h local (15h de Brasília), no Khalifa Internacional. O rival ainda será definido pela Fifa em sorteio das chaves a ser realizado nas próximas semanas. Palmeiras e Santos, nas semifinais da Libertadores que serão jogadas em janeiro, podem estar em Doha em fevereiro para jogar o Mundial.

A final foi marcada para o Estádio Cidade da Educação, dia 11 de fevereiro às 21h local (15h de Brasília). O Bayern de Munique jogará sua semifinal dia 8 de fevereiro, também 21h local no Ahmad Bin Ali Stadium. Esta arena para 44 mil pessoas foi inaugurada dia 18 de dezembro, na final da Amir Cup, a Copa do Qatar — o Al-Sadd bateu o Al-Arabi por 2 a 1.

Os três estádios sedes do Mundial de Clubes-2020 estarão na Copa do Mundo do Qatar que será jogada entre novembro e dezembro de 2022 — por causa do calor do Oriente Médio o torneio não será disputado nos tradicionais meses de junho e julho. O Qatar já inaugurou quatro dos sete estádios previstos.

O Mundial de Clubes-2020 mantém regulamento com sete participantes, o campeão de cada continente mais o representante do país-sede em jogos eliminatórios. O único confronto já definido é a abertura, entre Al-Duhail (Qatar) e Auckland City (Nova Zelândia), que se enfrentam dia 1º de fevereiro no Ahmad Bin Ali Stadium. Bayern de Munique (Alemanha), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul), Al Ahly (Egito) e Tigres (México) já estão classificados. Só falta definir o representante da América do Sul, que sai em 30 de janeiro.

VEJA O CALENDÁRIO DO MUNDIAL DE CLUBES-2020 (QUE SERÁ EM FEVEREIRO DE 2021)*

1º DE FEVEREIRO

*Al-Duhail x Auckland City – Ahmad Bin Ali Stadium – 20h30 local (14h30 de Brasília)

4 DE FEVEREIRO

*Time A x Time B – Khalifa Internacional – 17h local (11h de Brasília)

*Time C x Time D – Cidade da Educação – 20h30 local (14h30 de Brasília).

7 DE FEVEREIRO

*Campeão da Libertadores x vencedor das quartas – Khalifa Internacional – 21h local (17h Brasília).

8 DE FEVEREIRO

*Disputa do 5º lugar – Cidade da Educação – 18h local (12h de Brasília)

*Bayern de Munique x vencedor das quartas – Ahmad Bin Ali Stadium – 21h local (17h Brasília)

11 DE FEVEREIRO

*Disputa do 3º lugar – Cidade da Educação – 18h local (12h de Brasília)

*Final – Cidade da Educação – 21h local (15h de Brasília).

*Fifa ainda sorteará os confrontos das quartas e cruzamentos com os semifinalistas.

Com informações uol/esporte

(FOTO: E-4)

LEG: Esta arena para 44 mil pessoas foi inaugurada dia 18 de dezembro, na final da Amir Cup, a Copa do Qatar.