No Outubro Rosa, Centro de Oncologia do Austa Hospital presenteia pacientes

Além do costumeiro cuidado os profissionais acrescentaram mais doses de alegria ao surpreender os pacientes com uma manhã de muita música, um delicioso café da manhã e um “banho de maquiagem”.

O cuidado, o acolhimento e o carinho já estão presentes no dia a dia dos pacientes do Centro de Oncologia do Austa Hospital. Nesta quinta-feira (5.out), no entanto, os profissionais acrescentaram mais doses de alegria ao surpreender os pacientes com uma manhã de muita música, um delicioso café da manhã e um “banho de maquiagem”.

Há três meses em tratamento no Austa Hospital, a técnica de enfermagem aposentada Dina Serra da Silva, de 70 anos, abriu largo sorriso quando a publicitária Roseli Alcântara, dublê de maquiadora, perguntou-lhe se gostaria de ser maquiada. “Nossa! Que surpresa linda! Nota 10 para todos, desde a moça da limpeza até os médicos, afinal todos trabalharam para decorar e nos oferecer esta surpresa”, afirmou Dina.

“Ao longo do ano, a equipe multiprofissional do Centro de Oncologia procura sempre realizar ações como a de hoje, que contribuem muito para o tratamento. Ter uma equipe especializada e a infraestrutura completa são fundamentais, mas é essencial também a cultura que norteia nossas ações, baseada na humanização, acolhimento, segurança e cuidado de cada paciente”, ressalta a oncologista Bárbara Cristina Benetton Pinto, médica coordenadora do Centro de Oncologia do Austa Hospital.

Além de médicos, profissionais de enfermagem, psicologia e outras áreas especialistas no tratamento do câncer, o Centro de Oncologia dispõem de confortáveis instalações, dotadas de todos os equipamentos e infraestrutura necessária. Consultórios e uma ampla sala de infusão com camas e poltronas onde são ministrados os medicamentos proporcionam, além de conforto, a privacidade necessária a cada paciente. “Aqui, o paciente encontra um espaço só dele que, inclusive, se quiser, pode ter momentos reservados com nossos profissionais ou familiares e amigos”, afirma a psicóloga Renata Alves.

O Centro de Oncologia atende a todas as normas da Anvisa, Vigilância Sanitária e demais órgãos reguladores e fiscalizadores da saúde. É totalmente integrado ao Austa Hospital e à Austa Medicina Diagnóstica, o que garante cuidado completo do paciente desde o diagnóstico para confirmação ou não da doença até se houver necessidade de cirurgia, internação em quarto ou UTI e atendimento na emergência.

O Centro de Oncologia do Austa Hospital funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e dispõe também de estacionamento próprio, também para conforto de seus clientes.

Sobre o Austa Hospital

O Austa Hospital, de São José do Rio Preto, é uma das maiores organizações de saúde da região noroeste do estado de São Paulo e referência do setor em assistência humanizada, qualidade e segurança no atendimento e serviços. O Grupo Austa também reúne o Austa Medicina Diagnóstica, o Instituto de Moléstias Cardiovasculares – IMC e a operadora de saúde Austa Clínicas.

O Austa Hospital possui profissionais referenciados em suas especialidades e altamente capacitados e dispõe de moderno centro cirúrgico com sete salas para realizar até grandes procedimentos, alta tecnologia em diagnósticos, 40 leitos em UTIs (adulto e pediátrico/neonatal) e mais 100 leitos de hotelaria, com quartos climatizados, ambiente confortável e seguro, tanto para pacientes quanto para acompanhantes.

Destaca-se também pelos Serviços de Exames de Imagens, com equipe multiprofissional altamente especializada e modernos equipamentos nas áreas de hemodinâmica, cardiologia, endovascular, neurorradiologia, endoscopia, tomografia, ressonância magnética e radiodiagnóstico.

O Austa Hospital é referência também no tratamento de câncer através de seu Centro de Oncologia, onde os pacientes dispõem de ambiente acolhedor, humanizado, confortável, com equipe multidisciplinar especializada e moderna infraestrutura.

Desde 2004, o Austa Hospital está comprometido com as seis metas internacionais de segurança do paciente estabelecidas pela Joint Commission International, em parceria com a OMS. Em 2022, conquistou a recertificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) com Excelência – nível 3, que atesta que o hospital possui excelência em gestão, com foco em segurança e transparência, buscando sempre a melhoria contínua da qualidade assistencial.