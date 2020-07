No Dia do Comerciante, empresas buscam vencer os desafios

Os empresários locais têm buscado, constantemente, alternativas para vencer os desafios dos tempos atuais.

Nesta quinta-feira (16/7), o Brasil celebra o Dia do Comerciante. Em Votuporanga, a data será lembrada pela Associação Comercial de Votuporanga – ACV, com reconhecimento ao setor que é um dos principais geradores de emprego e renda e tem vencido os desafios enfrentados por conta da pandemia do novo coronavírus.

Em todo o ano passado, 2.893 profissionais foram contratados para trabalhar no comércio em Votuporanga. O setor foi um dos únicos a manter o saldo positivo, entre contratações e desligamentos. Com o saldo de 154, foi o que mais gerou oportunidades no ano. “Sabemos da importância que o comércio tem para a economia local e regional, por isso trabalhamos constantemente para contribuir com o comerciante, para que ele tenha forças para crescer a cada dia, vencendo os desafios e conquistando novas oportunidades”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

Este ano, os comerciantes têm enfrentado novas realidades, em virtude da Covid-19. Desde março, a economia de maneira geral está se adaptando a situações como menos tempo de atendimento presencial e, em alguns momentos, suspensão das atividades. Mas, o empresário também está buscando e encontrando novas maneiras de fazer o seu negócio.

Muitas empresas inseriram em sua atividade, o delivery, a venda online e também outras maneiras que garantam a manutenção das vendas e o relacionamento com o cliente. “Na adversidade, podemos encontrar grandes oportunidades. O comerciante é a prova de que sempre se reinventa para conquistar os seus objetivos. Sabemos que não é fácil, mas as novas estratégias contribuem, de alguma maneira, com os negócios”, lembrou Merlotti.

Para apoiar os comerciantes, a ACV tem mantido relacionamento forte com o poder público e parcerias com instituições, como a Unifev e o Sebrae-SP. Entre as ações, o projeto “Juntos pela Economia Regional” e as consultorias gratuitas oferecidas aos associados, por especialistas em assuntos como marketing, gestão, entre outras.

“Não está sendo fácil. Mas, desejamos os nossos parabéns a todos os comerciantes. Sabemos que este trabalho é feito com muito amor e sempre pensado nas famílias impactadas diretamente ou indiretamente com as decisões que precisam ser tomadas dentro das empresas. Acreditamos em uma recuperação econômica para todos, sendo o comércio importantíssimo para esta fase, por isso temos mantido o relacionamento com o poder público, que precisará contribuir com essa retomada”, finalizou.