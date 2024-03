No calor, Professor Djalma pede urgência na manutenção de aparelhos de ar-condicionado

O vereador solicitou atenção especial na sala de balé do Complexo Esportivo Mário Covas e nas salas de aulas das escolas municipais.

Muito preocupado com a combinação das altas temperaturas dos últimos dias e a vagareza para a manutenção em aparelhos de ar-condicionado de salas de aula da rede municipal de educação, assim como da sala de dança utilizada para aulas de balé, anexa ao Complexo Esportivo Mário Covas, o vereador Professor Djalma (Podemos) solicitou providências urgentes a Prefeitura de Votuporanga/SP.

Os pedidos vieram por meio de indicações protocoladas e apresentadas durante o discurso do vereador na 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal, desta segunda-feira (4.mar). Na tribuna, Professor Djalma apontou e alertou para as reclamações que chegam de pais e de estudantes, que buscam evitar maiores transtornos para os alunos e professores durante as aulas, devido às altas temperaturas que acometem o noroeste paulista.

Na primeira indicação, o vereador pediu que fosse oficiado ao Poder Executivo, para que através da secretaria competente providencie a manutenção do aparelho de ar-condicionado da sala de balé do Complexo Esportivo Mário Covas. Em sua justificativa, ele destacou que a solicitação partiu de munícipes que o procuraram recentemente.

Já em outra indicação, Professor Djalma apresentou o mesmo pedido de urgência nas manutenções, desta vez direcionada para a Secretaria Municipal da Educação, para que providencie a manutenção de vários aparelhos de ar-condicionado em salas de aula do CEM Prof. Benedito Israel Duarte.

O vereador afirmou acreditar que o Poder Público Municipal vem buscando de forma ininterrupta medidas que visem aperfeiçoar o seu sistema de ensino e a estrutura de suas unidades educacionais, com a finalidade de proporcionar aos alunos um aprendizado de primeiro mundo em todos os aspectos. Nesse contexto, não se enquadra a falta de manutenção dos referidos aparelhos.

Na tribuna, Professor Djalma apontou também reclamações no mesmo sentido para salas de aulas das escolas CEM Clary Brandão Bertoncini e CEM Irma Pansani Marin: “As reclamações chegam e quando passamos adiante, para os responsáveis na Administração Municipal, temos ouvido bastante que a Nova Lei de Licitações em vigor tem tornado mais lento o processo de contratação de mão-de-obra especializada para as manutenções, e isso tem dificultado bastante. Fica complicado porque vai travando a cidade e os problemas complicam cada vez mais. Cabe ao Poder Executivo achar uma solução, um plano B para que destrave essa situação. Como vereador, vou seguir acompanhando”, disse Professor Djalma.