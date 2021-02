No bairro Pró-Povo, Polícia Militar detém dupla por tráfico de drogas

Após serem ouvidos na Central de Flagrantes, o adulto permaneceu à disposição da Justiça; já o adolescente foi liberado na presença de um responsável.

Um homem e um adolescente foram detidos pela Polícia Militar após serem flagrados com drogas no bairro Pró-Povo, na zona norte de Votuporanga/SP, no final de semana.

De acordo com informações, policiais militares realizavam patrulhamento quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, já conhecidos nos meios policiais, e optaram pela abordagem.

Com eles, sendo um adulto e outro menor de idade, teriam sido encontrados porções de maconha, crack e cocaína, além de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

