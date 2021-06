No Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, Assistência Social conscientiza sobre o tema

Organização Internacional do Trabalho (OIT) lançou o Ano Internacional com o objetivo de promover ações para erradicar o trabalho infantil em todo o mundo.

Em ano de pandemia, algumas situações podem se agravar silenciosamente devido ao isolamento social. Com as aulas remotas, muitas crianças acabam ficando em casa a maior parte do tempo ou ocupando as horas do dia em situação de trabalho infantil. Por isso, em 2021, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) lançou o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil como meta de mobilizar ações no mundo todo para erradicar esse tipo de trabalho que pode ser ou não remunerado.

Em 12 de junho é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e a Secretaria da Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga reforça que realiza ações durante todo o ano e trabalha com políticas públicas através do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) que acompanha os casos. Atualmente, três crianças e cinco adolescentes do sexo masculino estão sendo acompanhados pelos técnicos do Centro de Referência Especializado. O atendimento também é estendido aos familiares.

“A maior dificuldade neste assunto é conscientizar a comunidade de que o trabalho infantil não proporciona benefícios à criança ou ao adolescente. Pelo contrário, ele diminui as oportunidades dessas crianças usufruírem de diversas atividades adequadas para idade delas como as brincadeiras e o convívio social”, disse a coordenadora do Creas, Daniela Ribeiro. Por isso, os atendimentos envolvem também os adultos que convivem com essas crianças e adolescentes.

As denúncias envolvem crianças e adolescentes em serviços domésticos (babá, faxina, cuidador de idoso, etc) e informais (comércio ambulante, oficinas, borracharias, construção civil, artesanatos e outros). Mas, nem tudo é trabalho infantil. “As tarefas do dia a dia, como arrumar a cama, lavar a louça e organizar o quarto, de acordo com a faixa etária, são ações que educam e fortalecem vínculos e valores de responsabilidade, solidariedade e cuidado”, explicou Daniela.

O Creas está localizado na Avenida Leonardo Commar, n.º 1683, bairro Jardim Santa Iracema. O telefone é (17) 3421-6892.

Dados da OIT

Nos últimos 20 anos, quase 100 milhões de crianças foram retiradas do trabalho infantil, reduzindo o número de 246 milhões em 2000 para 152 milhões em 2016. A crise da COVID-19 trouxe consigo uma situação de maior pobreza para as pessoas que já se encontravam em situação de vulnerabilidade, podendo reverter anos de avanço no combate ao trabalho infantil. O fechamento de escolas agravou a situação e milhões de crianças trabalham para contribuir com a renda familiar. A pandemia também tornou mulheres, homens e crianças mais vulneráveis à exploração. Por isso, a importância de discutir sobre o tema.

Seminário de Proteção à Infância

A Secretaria de Assistência Social de Votuporanga divulga também o link da transmissão do 2º Seminário de Proteção à Infância promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho 15 de Campinas. A live será nesta sexta-feira (11/6) pelo canal da Escola Judicial TRT15 no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bz_lH7sBeLg Entre os assuntos a serem discutidos e apresentados estão dados estatísticos, a relação com o mundo virtual e os youtubers, entre outros.