Nível do reservatório da Hidrelétrica de Marimbondo é considerado o mais baixo do país 

Hidrelétrica localizada no rio Grande, em Icém/SP, apresenta volume útil de 9,33%. Mesmo com nível baixo, usina opera conforme o despacho do Operador Nacional do Sistema (ONS).

O reservatório da Usina de Marimbondo localizado no rio Grande, em Icém/SP, apresenta volume útil de 9,33%, que atualmente é considerado o mais baixo do país. No local o cenário é de seca, com pedras aparentes devido à pouca água.

Mesmo com o baixo nível do reservatório, a usina está operando conforme o despacho do Operador Nacional do Sistema (ONS), com geração média em torno de 520 MW, o que corresponde a 36,1% da capacidade instalada.

A empresa de Furnas afirmou que o menor índice de volume já registrado na Hidrelétrica de Marimbondo foi de 1,92% no dia 14 de novembro de 2020, sem prejuízo para a geração de energia.

Furnas também disse que cumpre as determinações dos órgãos reguladores e que os níveis dos reservatórios e a energia despachada são programados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS), responsável por operar o conjunto de reservatórios brasileiros de forma integrada, com o objetivo de garantir a segurança energética.

*Com informações do g1