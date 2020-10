Nível da Represa Municipal sobe, mas ainda segue abaixo do normal

A Represa Municipal de Votuporanga “Prefeito Luiz De Haro” encontra-se a 1 metro abaixo do nível normal.

Com a chuva registrada no último fim de semana, com mais de 55 mm de precipitação, o nível da Represa Municipal de Votuporanga “Prefeito Luiz De Haro” subiu novamente e, nesta segunda-feira (26/10), encontrava-se a 1 metro abaixo do normal. No entanto, a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, reforça a necessidade da consciência de cada cidadão para continuar utilizando água de forma racional, sem desperdícios, somente para suprir necessidades essenciais.

A Represa Municipal abastece 25% do consumo total da cidade e teve seu índice mais crítico registrado neste ano, desde que as obras da Represa de Captação do Córrego Marinheirinho foram concluídas, em 1974.

Os motivos foram a estiagem e o alto consumo de água. Estimativas da Saev Ambiental, calculam que cada votuporanguense consuma, em média, 240 litros de água por dia, quando o ideal deveria ser de, no máximo, 180 litros por dia, por pessoa.

Para minimizar o impacto, a Saev Ambiental orienta que os moradores utilizem água das caixas d’água das residências e não diretamente da rua, já que esta é uma prática antiga, mas muito comum, e que impacta diretamente no alto consumo.