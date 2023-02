Nilton Santiago questiona Prefeitura sobre higienização de banheiros químicos 

Diversos banheiros foram distribuídos pelas praças de Votuporanga. Segundo o vereador, é necessário que a limpeza esteja dentro dos protocolos de higienização.

Entre os assuntos apresentados em discurso na tribuna, durante a 2ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, da última segunda-feira (30.jan), o vereador Nilton Santiago (MDB) apresentou um questionamento, levantado por munícipes que o procuraram sobre a frequência em que são realizadas limpezas e higienizações dos banheiros químicos que foram distribuídos pela prefeitura em praças da cidade.

Segundo Santiago, um requerimento de informações foi encaminhado ao Poder Executivo, já que alguns banheiros têm deixado a desejar neste quesito: “O questionamento do morador despertou uma certa curiosidade nesse vereador sobre a higienização dos banheiros químicos. Nós temos alguns pontos da cidade com esses banheiros químicos fixos e algumas pessoas se depararam com algumas situações indigestas nesses locais. E eu fiquei preocupado”, comentou.

Segundo o vereador, é necessário que a limpeza dos banheiros, contratados junto de uma empresa, deve estar dentro dos protocolos de higienização: “A quantidade, a forma que é feita, se está dentro do código sanitário, essa higienização precisa estar em dia para que não possa cometer problemas com a saúde dos nossos munícipes usuários desses banheiros químicos. Deve ser evitado qualquer risco de que possa ser contaminado com alguma bactéria ou fungo que causem prejuízos à sua saúde”, concluiu Nilton Santiago.