Nilton Santiago pede retomada de avaliação de desempenho para valorizar servidores municipais 

O objetivo da medida, segundo o vereador, é valorizar a categoria do funcionalismo municipal.

O vereador Nilton Santiago (MDB) cobrou do Poder Executivo municipal o retorno do programa de avaliação de desempenho aos servidores públicos municipais de Votuporanga/SP. O objetivo, segundo o parlamentar, é valorizar a categoria do funcionalismo municipal.

De acordo com o Santiago, tendo em vista que cabe aos vereadores, dentro da função de assessoramento, apresentar sugestões junto aos órgãos da Administração Pública que visem trazer melhorias aos servidores municipais, ressaltou que foi procurado pelos trabalhadores que pediram que o Poder Executivo possa através da Secretaria Municipal da Administração promover estudos visando a retomada da avaliação por desempenho dos Servidores Públicos.

“A Avaliação de Desempenho tem a função principal de melhorar a gestão dos programas, dos serviços públicos e das políticas públicas. É uma ferramenta pela qual se busca conhecer e medir o desempenho dos servidores públicos, estabelecendo uma comparação entre o desempenho esperado e o apresentado pelos servidores”, destacou o vereador.

Por fim, Santiago destacou que essa reivindicação trará melhores condições de trabalho e terá reflexos inclusive na vida pessoal e familiar dos servidores.

Em outro pedido, o parlamentar sugeriu à diretoria da Saev Ambiental que crie um mecanismo de divulgação impresso nas contas de água sobre as atividades desenvolvidas por cada secretaria municipal e telefones úteis de cada pasta.