Nilton Santiago pede manhã de lazer itinerante nos bairros

Vereador solicitou que a Prefeitura de Votuporanga leve por meio dessa ação, alegrias e brincadeiras ao público infantil.

O vereador Nilton Santiago (MDB) utilizou seu tempo de fala, na sessão da Câmara da segunda-feira (27) para destacar uma indicação apresentada por ele, que solicita ao Poder Executivo, por meio do Fundo Social de Solidariedade, para que promova a Manhã de Lazer Itinerante, para levar aos bairros alegrias e brincadeiras ao público infantil.

Parlamentar justificou que “tendo em vista que cabe aos Vereadores apresentar sugestões junto aos órgãos da Administração Pública Municipal, que visem trazer melhorias a nossa comunidade em todos os seus aspectos com a finalidade de representarmos dignamente os anseios de nossos munícipes”.

Ainda segundo Santiago, “considerando que objetivo das manhãs de lazer é fortalecer os vínculos familiares e comunitários com Oficinas de karatê, dança, capoeira e música, piscinas de bolinhas e pula-pula, corte de cabelo e maquiagem, atualização do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, aferição da pressão arterial, teste de glicemia e atividades de Educação Física”.

O parlamentar contextualizou especificando que o Fundo Social de Solidariedade realize manhã de lazer itinerante na Zona Leste, Oeste, Norte e Sul, para beneficiar principalmente as pessoas mais carentes.