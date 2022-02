Nilton Santiago pede critérios mais rígidos na fiscalização da qualidade da malha asfáltica de Votuporanga 

Vereador também encaminhou à Prefeitura, indicação solicitando a inclusão das avenidas José Marão Filho e Nasser Marão, no cronograma de obras de recapeamento asfáltico.

Por meio da indicação, o vereador Nilton Santiago (MDB) pediu a Prefeitura de Votuporanga/SP, para que através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, utilize critérios mais técnicos e rígidos para fiscalizar a qualidade da malha asfáltica de novos loteamentos do município.

Em sua justificativa, o parlamentar explica que “cabe ao Poder Executivo promover a fiscalização da qualidade do asfalto que é empregado pelos loteadores, para que não tenha que arcar com obras de recapeamento asfáltico após o vencimento do prazo legal de 5 anos”.

O vereador, ainda no tocante à recapeamento, encaminhou uma indicação solicitando a inclusão das avenidas José Marão Filho e Nasser Marão, no cronograma de obras de recapeamento asfáltico. Santiago concluiu explicando que a malha asfáltica desses locais está totalmente deteriorada.