Nilton Santiago destaca trabalho de controle de pragas realizado pela Saev e solicita melhorias em bairros

Em seu pronunciamento na tribuna durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, nesta última segunda-feira (13), o vereador Nilton Santiago (MDB) apresentou suas indicações e posicionamentos da semana, e uma balanço das atividades desenvolvidas por ele nos últimos dias.

Entre os temas abordados, o vereador destacou o “belo trabalho que vem sendo realizado pela Saev Ambiental, com relação ao controle de pragas, onde em 15 dias, 1.500 pontos já foram visitados pelos servidores, ações como essa também ajuda no controle de escorpiões nas residências do nosso município. Estamos acompanhando todas essas atividades”, comentou Santiago.

O vereador também indicou à Prefeitura, que através da Secretaria de Obras, seja incluído no cronograma de recapeamento à Rua Guilhermina Maria de Jesus, confluência com a Rua Roraima. “Estive visitando o local a pedido dos moradores daquela localidade, onde realmente a malha asfáltica encontra-se totalmente deteriorada, os munícipes daquela região esperam serem atendidos”, comentou.

O parlamentar ainda fez um ofício solicitando o serviço de roçagem e limpeza na área verde localizada na Rua Júlio César Bortollassi Martins, confluência com a Rua Oswaldo Grandizoli, no bairro Jardim Residencial Vilar II. “Naquela região, começaram a aparecer muitos escorpiões, os moradores acionaram o setor do Secez para a realização de buscas, porém há muito galhos e folhas o que contribui para aparecimento de animais perigosos”, concluiu.