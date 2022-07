Nikão e Talles Costa voltam a treinar com o elenco e podem reforçar São Paulo na Sul-Americana 

Rafinha também trabalhou sem limitações, recuperado de gripe.

A comissão técnica do São Paulo recebeu novidades na reapresentação da equipe, nesta terça (5.jul), no CT da Barra Funda. Os meio-campistas Nikão e Talles Costa participaram do treinamento com bola, que marcou o início da preparação para o jogo desta quinta-feira, às 21h30, contra a Universidad Católica, pela Sul-Americana.

Quem também participou da atividade foi Marcos Guilherme, que aguarda a abertura da janela de transferências para reforçar o São Paulo. O atacante estará liberado a partir do dia 18.

Rafinha também retornou ao trabalho com o elenco, depois de ficar fora da vitória sobre o Atlético-GO após ser diagnosticado com uma gripe no fim de semana passado.

Os titulares do triunfo em Goiânia realizaram atividades regenerativas e físicas. Rafinha, Marcos Guilherme, Nikão, Talles Costa e o restante do elenco participaram de treinos táticos e técnicos no gramado.

Em relação aos atletas entregues ao departamento médico, Andrés Colorado avançou na recuperação e começou a transição física com os preparadores no gramado.

Já Gabriel Sara e Alisson correram no campo sob supervisão dos fisioterapeutas.

Já Luan e Caio fizeram tratamento no Reffis, enquanto Arboleda ainda segue em recuperação domiciliar depois de passar por uma cirurgia no tornozelo direito.

*Com informações do ge