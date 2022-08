Nikão, do São Paulo, tem lesão na coxa 

Camisa 10 sentiu dores no começo do jogo contra o Fortaleza, no domingo, e vira desfalque.

O São Paulo informou nesta segunda-feira (29.ago) que o meia Nikão teve diagnosticada uma lesão na coxa – mais precisamente, uma avulsão no músculo adutor da coxa esquerda.

O clube não estima prazo para o retorno do atleta. Nikão já iniciou processo de reabilitação com o departamento médico tricolor.

A lesão é semelhante à sofrida por Luan, em outubro do ano passado. O volante só jogou novamente em março desse ano. Apesar disso, continuou tendo dificuldades. Ele voltou a sentir a lesão no começo de junho, e então o São Paulo optou pelo tratamento cirúrgico. Luan está prestar a voltar a ser relacionado.

Nikão se machucou nos primeiros minutos da partida contra o Fortaleza, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi substituído por Luciano.

Principal contratação do São Paulo no início do ano, Nikão sofreu outras duas lesões na temporada.

A primeira, uma entorse no tornozelo, o deixou fora por cinco jogos. Depois, dores crônicas no tornozelo esquerdo afastaram Nikão por mais 14 partidas.

O departamento médico do São Paulo ainda tem Arboleda e Caio, ambos em recuperação de cirurgias, Gabriel Neves, que machucou o tornozelo, André Anderson, com does musculares, e Miranda, que sofreu um trauma no tornozelo direito.