Neymar se apresenta em Cuiabá após nascimento da filha, e Seleção fica completa 

Camisa 10 foi o último convocado a se juntar ao grupo comandado por Fernando Diniz. Brasil enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena Pantanal.

O atacante Neymar se apresentou à seleção brasileira nessa terça-feira, em Cuiabá, para partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Venezuela e Uruguai.

Com a chegada do craque, o grupo da Seleção fica completo. Na segunda-feira, 21 atletas já tinham desembarcado em Mato Grosso, restando Neymar e Marquinhos – o zagueiro do Paris Saint-Germain também se juntou ao grupo na manhã dessa terça.

Liberado pelo Al-Hilal por conta do nascimento da filha Mavie, Neymar está no Brasil desde a última sexta-feira. Por conta disso, ele desfalcou a equipe contra o Al Akhdoud, pelo Campeonato Saudita, no sábado.

Na chegada a Cuiabá, o camisa 10 falou sobre a alta temperatura na capital mato-grossense: “Confesso que está bastante calor, mas estou não posso falar que não acostumado, na Arábia também é muito calor. Todo mundo sofre com isso, o jogo vai ser à noite, então vai ser mais tranquilo. Será um jogo difícil, mas vamos nos preparar para isso”, disse o atacante, na chegada ao hotel.

O craque voltou a elogiar o técnico Fernando Diniz: “É um grande treinador, um dos melhores treinadores que temos no futebol mundial na minha opinião. A liberdade que ele dá para mim e para todo jogador e a confiança é o mais importante.”

Neymar perdeu o primeiro treino do Brasil em Cuiabá, quando os atletas fizeram apenas um trabalho na academia, sem bola. O técnico Fernando Diniz comandará duas atividades em campo antes da partida contra a Venezuela, quinta-feira, às 21h30, na Arena Pantanal.

O atacante desembarcou em Mato Grosso de bonê, mas ainda com o corte de cabelo em homenagem ao nascimento da filha.

Confira os jogadores convocados pela Seleção:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo)

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG), Carlos Augusto (Inter de Milão)

Zagueiros: Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense)

Meio-campistas: André (Fluminense), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Neymar (Al-Hilal), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Richarlison (Tottenham), David Neres (Benfica) e Matheus Cunha (Wolverhampton)

