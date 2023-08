Neymar pode ultrapassar Pelé e se tornar o maior artilheiro da história da Seleção em Belém 

Nas contas da FIFA, o Rei marcou 77 gols com a Amarelinha, mesmo número que o atual camisa 10 do Brasil. Pelos cálculos da CBF, ainda restam 18 gols para o recorde.

A partida entre Brasil e Bolívia, que ocorre no dia 8 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em Belém, pode ser histórica. Com 77 gols pela Amarelinha, o atacante Neymar, convocado por Fernando Diniz nesta sexta-feira, pode ultrapassar o número de gols que Pelé marcou com a camisa do Brasil e se tornar o maior artilheiro da história da Seleção.

Com a camisa do Brasil, o atacante do Al-Hilal tem o mesmo número de gols que o Rei nas contas da FIFA, entidade máxima do futebol, pois desconsidera jogos contra clubes e combinados. Já nos cálculos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Pelé balançou as redes 95 vezes pela Seleção.

Ainda com o corte moicano e atuando pelo Santos, Neymar marcou um gol logo em sua estreia pela Seleção, quando enfrentou o time comandado por Mano Menezes venceu o Estados Unidos por 2 a 0, em 2010.

O atacante, inclusive, já marcou um gol pelo Brasil no Mangueirão, palco da próxima partida da Seleção. Em 2011, o atacante balançou as redes contra a Argentina e ajudou na conquista do Superclássico das Américas.

Aos 31 anos e com 124 jogos com a Canarinha, Neymar venceu a Copa das Confederações de 2013, disputada no Brasil e quatro edições do Superclássico das Américas (2011, 2012, 2014 e 2018). Agora, o atacante tem a oportunidade de quebrar o recorde de seu ídolo e adicionar mais essa marca no currículo.

Com a possibilidade de quebra de recorde e estreia de Fernando Diniz, o Brasil enfrenta a Bolívia no próximo dia 8 de setembro, às 21h45, no Estádio do Mangueirão, em Belém, pelas Eliminatórias da Copa 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

*Com informações do ge