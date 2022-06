Neymar faz de pênalti, e Brasil vence o Japão em amistoso 

Seleção encontra dificuldades, mas consegue vitória sobre japoneses em Tóquio.

A Seleção venceu o Japão por 1 a 0, na manhã desta segunda-feira (6.jun), em Tóquio, em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar. No primeiro jogo de Raphinha, Lucas Paquetá, Neymar e Vini Jr juntos como titulares, o Brasil demonstrou pouco entrosamento e teve dificuldades de criar chances claras de gol. Aos 31 do segundo tempo, o camisa 10 marcou de pênalti o gol da vitória em pênalti sofrido por Richarlison, que entrou no decorrer da partida.

Neymar fazendo história

Com o gol marcado sobre o Japão, Neymar chegou a 415 gols na carreira, em 674 jogos disputados. Desta forma, o camisa 10 da Seleção ultrapassou a marca total de Ronaldo Fenômeno, que balançou as redes 414 vezes em 616 partidas.

Neymar também deu mais um passo para se aproximar de uma das marcas históricas de Pelé e se transformar no jogador com mais gols na história da seleção brasileira – na contagem que vale apenas para jogos entre seleções. O atacante chegou a 74 gols em 119 partidas. O Rei do Futebol tem 77 em 91 jogos.

Próximo compromisso

O Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Até lá, a equipe de Tite terá um confronto com a Argentina, no dia 22 de setembro, em jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas, e está previsto outro amistoso no dia 25, contra o México.