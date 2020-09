Neymar está contaminado com coronavírus, diz jornal francês

Atacante passou dias em Ibiza após jogar final da Liga dos Campeões e concluir a temporada no PSG.

Da Redação

O atacante Neymar é um dos três jogadores do PSG que estão contaminados com o novo coronavírus, de acordo com o jornal L’Equipe.

Segundo o veículo, o camisa 10 foi infectado após passar férias em Ibiza e já está em quarentena que deve durar, pelo menos, uma semana.

Além do brasileiro, o jornal também informa que os argentinos Ángel Dí Maria e Leandro Paredes, que também estavam na ilha espanhola, são os outros dois atletas do clube infectados.

O PSG não confirma oficialmente os nomes dos três atletas que estão com covid-19.

Na última semana, o trio esteve em Ibiza com outros jogadores do elenco como o goleiro Navas, os meio-campistas Ander Herrera e Marco Verratti, e o atacante Edinson Cavani.

O PSG entrou em férias após a derrota para o Bayern de Munique por 1 a 0 na final da Liga dos Campeões há duas semanas.