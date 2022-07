Neymar ativa cláusula no contrato e renova com o PSG até 2027, afirma imprensa francesa

Segundo jornais “L’Équipe” e “Le Parisien”, vínculo do atacante brasileiro com o clube francês previa a possibilidade de renovação automática.

Neymar agora tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2027. O jogador ativou uma cláusula no vínculo com o clube francês que permitia a renovação automática por mais uma temporada a partir de 1º de julho. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal “L’Équipe” e depois pelo “Le Parisien”.

Clube e jogador tampouco se manifestaram sobre essa renovação até agora. Houve especulações sobre a saída dele do Paris Saint-Germain nas últimas semanas.

A última renovação contratual de Neymar com o PSG foi em maio de 2021, com prazo até meados de 2025. Esse contrato previa duas renovações automáticas caso o jogador assim decidisse, o que ocorreu em julho de 2021, postergando o limite para 2026, e agora para 2027.

Neymar está no clube francês desde agosto de 2017. Na temporada passada ele disputou 28 jogos pelo time, marcou 13 gols e deu oito assistências, em todas as competições.

Ele aproveitou os seus últimos dias de férias no Brasil para visitar o instituto que leva seu nome, em Praia Grande/SP. O PSG começou a pré-temporada 2022/23 na segunda-feira (4.jul); já a maioria dos atletas do clube francês, dentre eles Neymar, se apresentaram nesta terça-feira (5.jul).