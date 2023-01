Nestor lidera meio de campo do São Paulo e pode aumentar tabu contra o Corinthians

Meia jamais perdeu para o rival desde que foi promovido aos profissionais.

Rodrigo Nestor tem sido um dos principais jogadores do São Paulo no início desta temporada. Após se consolidar com Rogério Ceni no ano passado, o jovem de 22 anos vai mostrando mais desenvoltura em 2023.

Atuando mais próximo dos atacantes, Nestor é um dos jogadores que mais cria chances de gols no Tricolor até aqui. Na última quinta-feira, por exemplo, ele fez um cruzamento para Wellington Rato finalizar na trave, deu um chute com perigo de fora e sofreu o pênalti que ocasionou o terceiro gol.

As assistências têm se tornado uma das principais armas do jogador, inclusive. Ano passado, Rodrigo Nestor terminou temporada como o líder de passes para gols (11). Ele marcou oito gols e encerrou como o terceiro jogador com mais participações em gol, atrás de Calleri e Luciano.

Com a camisa 11 em 2023, o meia assumiu esse papel de armador e é titular absoluto de Rogério Ceni. No último domingo, diante do Palmeiras, ele foi considerado o melhor jogador do clássico. No segundo tempo, ele quase saiu como um dos heróis ao colocar uma bola na cabeça de Arboleda, que cabeceou para fora.

Tabu contra o Corinthians

No próximo domingo, às 18h30, Rodrigo Nestor deve ser titular mais uma vez e tem a possibilidade de aumentar um tabu contra o Corinthians. O meia jamais perdeu para o rival pelos profissionais quando esteve em campo.

Desde que foi promovido, em 2019, o jogador atuou seis vezes contra a equipe alvinegra, com três vitórias e três empates. Em 2020, ele viu do banco de reservas a derrota para o Tricolor, por 1 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

*Com informações do ge