Nestor, do São Paulo, reclama de expulsão contra o Fortaleza: “Difícil dormir depois do que aconteceu” 

Jogador desabafou contra a atuação do árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva.

O meio-campista Rodrigo Nestor, do São Paulo, usou as redes sociais para se manifestar contra a expulsão sofrida no empate por 0 a 0 com o Fortaleza, na última quinta-feira, no Castelão, pela quinta rodada do Brasileirão.

“Indignado. Difícil dormir nessa última noite depois do que aconteceu”, desabafou o camisa 11.

“Não consigo acreditar que com tanta tecnologia hoje no futebol não se possa fazer justiça em um lance tão simples. Trabalhei muito para estar em campo no domingo e não vou poder”, acrescentou.

Apesar dos questionamentos de Rodrigo Nestor, o árbitro de vídeo não poderia interferir no lance da expulsão do meio-campista.

Segundo a regra, em lances de expulsão por segundo cartão amarelo, o VAR não é acionado a não ser que o jogador errado tenha tomado o vermelho fruto do acúmulo de advertências.

Rodrigo Nestor será desfalque do São Paulo no clássico de domingo, às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

O São Paulo chega para o confronto com oito pontos depois de cinco rodadas. O time de Dorival Júnior, ainda invicto no comando, ocupa a sétima colocação na tabela.

*Com informações do ge