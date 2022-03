Neste domingo acontece a primeira competição do projeto “VOLEYBALL FESTIVALS 2022”

Acontece neste domingo 13/03 a partir das 8h, no Ginásio de Esportes Jane Maria de Lacerda Soares, a primeira etapa da série, que conta com a participação das Equipes A e B do Votuporanga Clube (anfitrião), Faculdade de Medicina da UNIFEV e da Prefeitura Municipal de General Salgado.

As partidas serão realizadas nos períodos da manhã e tarde.

O técnico Marcinho Fukuiama informou que as etapas do festival acontecem em parceria da Secretaria de esportes representada pelo secretário Marcelo Stringari e das empresas, Valfran, A Joia, Frango Rico, Ciafer, H.S.A. , Noroaço e Facchini.