Neozelandês morre após acidente de moto em Cosmorama

“Roberto Gringo” vivia em Votuporanga e participava de grupos de motociclistas.

Craig Robert Naclucsb, 52 anos, conhecido por Roberto Gringo foi vítima de um acidente de moto que ocorreu na tarde do ultimo domingo (8) na vicinal entre Américo de Campos e Cosmorama. O acidente, uma colisão com um caminhão, aconteceu no trecho perto do Bairro Vila Nova.

Com o impacto o motociclista não resistiu. Natural da Nova Zelândia, Robert escolheu Votuporanga para viver nos últimos tempos, ao lado de familiares, onde desfrutava de um vasto círculo de amizade, principalmente de um grupo que pratica passeios sobre duas rodas.

O corpo de Robert foi velado neste domingo no Velório Jardim das Flores (Rosa Mística) e cremado no final da tarde. As causas oficiais do acidente são investigadas pela Polícia Civil.