Neonergia Elektro lança campanha para premiar clientes 

Esta é a segunda edição do ‘Energia para Recomeçar’.

A Neoenergia Elektro lançou mais uma edição da campanha “Energia para Recomeçar”, que vai sortear R$ 40 mil em prêmios para os consumidores que mantém as contas em dia. Para participar, os clientes precisam realizar um cadastro no site da promoção (www.energiapararecomecar.com.br) ou mandar uma mensagem de WhatsApp para o número (11) 4502-4494 da Conta Zap, empresa parceira da Neoenergia Elektro na ação. Outra opção é apontar a câmera celular para o QR-Code presente nas peças promocionais da campanha para ser redirecionado automaticamente para o cadastro.

Como funciona a promoção

Os clientes cadastrados podem concorrer com até quatro números da sorte. Quem se cadastra, está adimplente e aceita a adesão da fatura digital (e-mail, Whatsapp ou SMS), já recebe três números. Receberá um quarto número quem fizer o pagamento via Pix, se cadastrando no débito automático e/ou utilizando a rede credenciada da distribuidora.

Os clientes premiados serão os que tiverem seus números sorteados pela Loteria Federal em cada um dos seis meses da campanha, de acordo com o regulamento disponível no site. Serão prêmios de 1 mil, 2 mil e 3 mil reais, com três ganhadores a cada mês. No sexto mês, o sorteio final será no valor de R$10 mil. Os valores poderão ser acessados pelos ganhadores através de uma conta digital, criada em parceria com a Conta Zap.

Canais de atendimento

Para aderir às formas de pagamento digital que são revertidas em mais números da sorte e aumentam as chances de ganhar, os clientes podem acessar o site da distribuidora (www.neoenergiaelektro.com.br) ou entrar em contato pelos canais de atendimento. Por esses meios, os consumidores também podem consultar quais são as lojas da rede credenciada para efetuar seus pagamentos.

Canais de atendimento Neoenergia Elektro

0800 701 01 02

WhatsApp (19) 2122-1696

www.neoenergiaelektro.com.br

Sobre a Neoenergia Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Neoenergia Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).