Neonergia Elektro alerta para cuidados com a energia elétrica durante as celebrações de ano novo

Orientações para soltar fogos de artificio e pontos de atenção em casas de veraneio podem evitar acidentes.

A contagem regressiva para o fim de 2021 já começou e os cuidados com a segurança devem acompanhar esse momento. No Réveillon, é comum as pessoas soltarem fogos, por isso, a Neonergia Elektro alerta para os perigos que podem ocasionar quando acontece próximo a rede elétrica. Além disso, a empresa organizou algumas orientações que irão ajudar a evitar acidentes em outras situações comuns nesse período de festas.

O primeiro ponto de atenção é no uso de bombas, fogos e rojões. “Eles jamais devem ser soltos em direção ou próximos à rede elétrica. O ideal é lançá-los o mais distante possível da fiação, de preferência em um local descampado e sem a proximidade de pessoas”, afirma o gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Elektro, Guilherme Mafra. É importante lembrar que todos os itens só podem ser manuseados por adultos, seguindo as orientações de segurança do fabricante estampadas na embalagem, sempre optando por comprar produtos com certificado de garantia e qualidade.

Os riscos associados ao uso de fogos de artificio próximos a rede de energia incluem acidentes que podem prejudicar o fornecimento da eletricidade até situações fatais. No caso de interrupção da energia, a primeira providência é isolar a área e acionar a distribuidora para identificação da situação e devidas intervenções. Jamais se aproxime ou toque na fiação que venha a cair ou tente retirar um objeto da rede. Somente a equipe da distribuidora está habilitada para tais procedimentos.

“Ninguém quer ficar sem energia justamente na virada de ano, então todo cuidado e atenção são necessários para garantir a celebração em tranquilidade”, reforça Mafra. Outras recomendações de segurança no uso de fogos são evitar soltá-los próximos a fachadas de prédios e vegetação densa, além de comprar artefatos que venham com uma base, pois não é recomendável segurá-los diretamente com as mãos.

Casas de veraneio

As celebrações de Réveillon costumam atrair as pessoas para aproveitar regiões litorâneas e alugar casas de veraneio. Nesse momento, é preciso ter atenção ao estado da fiação do imóvel, que normalmente fica fechado boa parte do ano e pode não estar com a manutenção em dia. Por isso, aconselha-se checar com o dono da casa há quanto tempo ela foi erguida – o tempo médio da durabilidade de toda a fiação é de 15 anos, após esse período, o recomendado é contratar um eletricista para revisão geral.

Ao chegar na casa, certifique-se de localizar onde fica o disjuntor e confira o estado da fiação e das tomadas. Outra atenção se dá no caso de residências com piscina. Não ligue aparelhos eletrônicos perto da água e tampouco manuseie os equipamentos com o corpo molhado e descalço. “É comum as pessoas saírem da piscina e irem direto até a geladeira para pegar bebidas ou comida. O risco de choque é muito grande nessa situação, por isso, mantenha-se sempre calçado e seco”, finaliza o gerente de saúde e segurança.

Sobre a Neoenergia Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Neoenergia Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).