“Neoenergia paga a sua conta” vai premiar clientes com créditos de R$ 500 na conta de luz por dois anos

Promoção dobra o prazo da premiação de um para dois anos, e pode premiar no período clientes adimplentes, nas cinco distribuidoras, com um total de R$ 12 mil em créditos na

tarifa.

O que era bom ficou ainda melhor. A promoção “Neoenergia paga a sua conta” está de volta para sortear R$ 500,00 em créditos para consumidores adimplentes residenciais e rurais nas cinco distribuidoras – Neoenergia Elektro (SP/MS) Neoenergia Brasília (DF), Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN) e Neoenergia Pernambuco (PE). A novidade é que agora o prazo da premiação dobrou de um para dois anos. Dessa forma, os vencedores podem obter um total de créditos, nas tarifas de luz, de até R$ 12 mil ao longo do período, conforme o consumo de energia.

Sucesso no Instagram no ano passado, a promoção reestreia nesta segunda-feira e o primeiro sorteio será em 8 de junho. Esta nova edição se deve ao crescimento do engajamento alcançado com os clientes em 2023, quando audiência da Neoenergia no meio digital bateu recorde. Atualmente, a marca lidera o ranking de seguidores no Instagram entre as empresas do setor: são mais de 575 mil na plataforma.

Por isso, a estratégia da segunda edição é tornar a promoção ainda mais atrativa em reconhecimento à conexão estabelecida pelos clientes. “O sucesso da campanha foi tanto que dobramos o prazo da premiação para que seja ainda mais vantajosa aos clientes. É para eles que trabalhamos diariamente com o objetivo de criarmos as melhores experiências de consumo, antecipando novidades que atendam suas necessidades e proporcionem mais engajamento com a nossa marca”, afirma Lorenzo Perales, Diretor de

Marketing da Neoenergia.

Participar da promoção é fácil. Basta seguir a Neoenergia na plataforma digital; curtir a postagem sobre a promoção; atualizar o cadastro quando necessário; e marcar três amigos nos comentários. Os sorteios serão realizados pela Loteria Federal, da Caixa, e 30 clientes serão premiados ao todo. O regulamento está disponível no site da Neoenergia.