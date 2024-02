Neoenergia Elektro reforça orientações para evitar sobrecarga elétrica durante o carnaval

Calor intenso ao longo dos dias de folia pode provocar sobrecarga na rede elétrica. Concessionária alerta para o uso indevido das instalações elétricas que podem provocar acidentes em residências.

A previsão é de calor intenso no interior e no litoral de São Paulo, com termômetros marcando acima de 30 graus. O calor reflete diretamente no consumo de energia, sobrecarregando a rede elétrica e aumentando a conta de luz pelo uso intenso de aparelhos como: ar-condicionado, ventilador, refrigeradores, entre outros.

“ O sistema elétrico é dimensionado para suportar todas as cargas declaradas ao mesmo tempo, porém, o efeito das sobrecargas não declaradas pode gerar danos na rede elétrica, interrupções no fornecimento de energia e até provocar acidentes graves”, cometa Fernando Freitas, gerente da Neoenergia Elektro.

A concessionária alerta para a importância do uso seguro das instalações elétricas. Fazer ligações irregulares e sobrecarregar a fiação podem representar um risco para a população e ao fornecimento de energia. Para evitar acidentes, uma das orientações de segurança da empresa é que seja elaborado um projeto elétrico para a construção das residências e que ele seja obedecido, utilizando material de qualidade e apropriado para as cargas.

O uso de cargas e fiações inadequadas aumenta a possibilidade de curto-circuito e outros acidentes, como incêndios. “Os moradores devem manter uma rotina de inspeções e melhorias nas instalações elétricas dos imóveis, especialmente em reformas ou se precisarem ligar novos aparelhos. Esse trabalho deve ser feito por um eletricista qualificado, que poderá avaliar se a fiação está obsoleta ou não, e revisar o projeto elétrico, principalmente em residências mais antigas, que geralmente não estão preparadas para a quantidade de eletroeletrônicos que possuímos atualmente”, orienta o gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia, Guilherme Mafra.

Além disso, é importante não utilizar o benjamin (T) para conectar mais de um aparelho na tomada ao mesmo tempo.

Os ventiladores e aparelhos de ar-condicionado estão entre os principais causadores de acidentes. Nesses casos, não se deve ligar diversos equipamentos na mesma tomada, para evitar problemas como curto-circuito. É necessário, além disso, verificar as condições dos fios dos aparelhos, que precisam apresentar boas condições, não estando descascados. Outra dica é sempre ligar os aparelhos na tomada segurando no plug, nunca no fio, e sempre calçado e seco.

É possível prevenir acidentes também utilizando os disjuntores diferenciais residuais (DRs). “Manter esse equipamento em perfeito estado de operação permitirá que, quando ocorra algum incidente, haja a interrupção do circuito elétrico da instalação, evitando danos ao circuito e aos aparelhos eletrônicos que estão conectados no momento”, reforça Mafra.