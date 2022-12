Neoenergia Elektro reforça importância da atualização de dados da conta de luz

Informações são importantes para resolução de demandas junto à distribuidora e atualização é um dos principais deveres dos consumidores.

A Neoenergia Elektro está reforçando, junto aos seus 2,9 milhões de clientes, a importância da atualização dos dados cadastrais nas faturas de energia. Essa medida – um dos principais deveres dos consumidores – é importante por diversos aspectos.

“O mais importante é facilitar o contato entre a distribuidora e os clientes, sempre que necessário”, lembra Leonardo Moura, Superintendente de Processos Comerciais da Neoenergia. “A atualização cadastral também auxilia no envio correto de faturas para os endereços de e-mail no caso de fatura digital”, complementa o executivo.

Confira outros benefícios da atualização cadastral:

Garantia de acesso a 100% dos serviços da distribuidora (o não-titular de uma fatura de energia não pode solicitar desligamento de fornecimento, por exemplo);

Facilitar a comprovação de endereço, quando solicitado, por outros órgãos ou empresas;

Agilizar a inclusão de pacientes que fazem uso de home care na lista de prioridades de atendimento do Centro de Operações Integradas (COI);

Recebimento de comunicados via SMS para o telefone cadastrado em casos de falta de energia;

Oferta de novos produtos ou serviços.

Os clientes podem fazer a atualização cadastral das faturas de energia nos seguintes canais de atendimento da distribuidora:

Site, clique em “Atendimento”, seguido de “Atualização Cadastral”;

0800 701 0102, disponível 24 horas, todos os dias da semana (é possível atualizar telefone e e-mail);

WhatsApp e Lojas de Atendimento (é possível cadastrar documentos como RG e CPF)

Documentos necessários: RG, CPF ou Carteira Nacional de Habilitação.

Sobre a Neoenergia Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Neoenergia Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,9 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).