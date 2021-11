Neoenergia Elektro promove “Best Friday” e oferece descontos progressivos

Entre os dias 25 e 28 de novembro, clientes da distribuidora de energia que optarem pelo pagamento no cartão de crédito terão até 20% de desconto na taxa de serviço.

Na esteira dos descontos oferecidos pela Black Friday em diversos setores da economia, a Neoenergia Elektro decidiu criar uma campanha de negociação diferenciada. A empresa irá disponibilizar condições especiais para clientes interessados na quitação de débitos. A ação batizada de Best Friday acontece entre os dias 25 e 28 de novembro e é resultado de uma parceria com a Flexpag, empresa especializada em pagamento por meio de cartões de crédito e débito.

Os clientes têm a oportunidade de receber descontos progressivos na taxa de serviço ao parcelar a dívida no cartão de crédito. O desconto na taxa aplicada pode chegar a 20%, dependendo do número de parcelas. Ou seja, à medida que o número de prestações aumenta, maior será o desconto. Os débitos podem ser negociados em até 24 vezes.

A plataforma de negociação aceita as seguintes bandeiras: Master, Visa, Hiper, Elo e Amex. Além disso, os pagamentos efetuados no débito ou em apenas uma vez não possuem juros.

Outras Negociações

Além do Best Friday, a Neoenergia Elektro ainda está oferecendo o Saldão Baixa Renda, que oferece até 35% de desconto com a retirada de juros, multa e correção para os clientes inscritos na Tarifa Social. Além de ser beneficiado com a diminuição da dívida, o consumidor ainda pode dividir o montante em 18 parcelas.

Para quem não é inscrito na Tarifa Social, o Portal de Negociação da Neoenergia Elektro (www.neoenergiaelektro.com.br) também oferece a possibilidade de dividir a fatura do mês ou até mesmo dívidas em aberto de outros meses, em até 24 parcelas, no cartão de crédito.

Formas de Pagamento

Essas ações integram uma série de iniciativas que a Neoenergia Elektro tem promovido com a finalidade de oferecer melhores experiências aos clientes e novas formas de pagamento. Desde maio de 2021, a companhia passou a contar com a inovação de consulta e negociação de débitos diretamente no assistente virtual. Existente no WhatsApp e no Facebook Messenger, a tecnologia possibilita a solicitação de mais de 70 serviços de forma prática e acessível.

Outra inovação está no serviço da fatura digital, que pode ser enviado ao cliente por e-mail, WhatsApp ou SMS de forma a substituir a fatura impressa, oferecendo mais comodidade ao cliente. Quem recebe a fatura digital pode ainda usar o PIX como forma de pagamento, serviço que foi lançado de forma pioneira pela Neoenergia Elektro no setor elétrico. A esta modalidade, somam-se parcerias com carteiras digitais, uso do auxílio emergencial, parcelamento no crédito, débito automático, pagamento recorrente no cartão, internet banking e unidades pagadoras credenciadas, além da possibilidade de negociar contas em atraso através do portal de negociação.

Observação: O valor mínimo das parcelas do Best Friday deve ser pelo menos R$ 5,00. As taxas da transação são de responsabilidade da Flexpag. Juros e multas por atraso no pagamento da fatura entrarão na próxima conta.

Sobre a Neoenergia Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Neoenergia Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).