Neoenergia Elektro mantém busca ativa para cadastramento de famílias na tarifa social

Companhia promove de forma proativa inscrição automática às famílias e se antecipa à decisão do Governo Federal de tornar obrigatória a inclusão de clientes no benefício.

A Neoenergia Elektro cadastra proativamente famílias na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). A iniciativa que teve início durante a pandemia, em 2020, foi mantida e a busca ativa para o cadastramento seguiu de forma automática, cruzando informações dos contratos com os dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), oferecidos às concessionárias periodicamente pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Até o momento, a empresa já cadastrou 240 mil clientes.

O programa social concede desconto de até 65% na conta de luz aos clientes classificados com baixa renda, podendo chegar até 100% para Indígenas e Quilombolas. Além disso, os clientes de baixa renda, não são cobrados pela bandeira tarifária de escassez hídrica, apenas pela bandeira tarifária divulgada mensalmente pela Aneel. A partir de 2022, o Governo Federal prevê a inserção automática pelas empresas de energia às pessoas aptas. Com uma estratégia inovadora, a Neoenergia Elektro passou a realizar o cadastro de forma proativa, por meio da consulta ao CadÚnico e se antecipa a essa determinação.

Além do cadastro proativo na Tarifa Social, a Neoenergia Elektro atende a diversas solicitações feitas pelos próprios clientes, em plataformas como o site da concessionária e o WhatsApp. Para serem inscritas, as famílias precisam obter o Número de Identificação Social (NIS) diretamente em um Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da área administrativa onde residem. Também estão aptos os inscritos no Cadastro Único da Prefeitura, com renda familiar mensal de até três salários-mínimos, tenham um familiar com doença ou patologia que precise do uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos, residam com idoso ou deficiente que receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social.

Caso ainda não estejam inseridos e queiram solicitar a Tarifa Social os clientes podem entrar em contato pelos canais de atendimento de cada concessionária, como o WhatsApp da Neoenergia Elektro: (19) 2122-1696.

Sobre a Neoenergia Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Neoenergia Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).