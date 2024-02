Neoenergia Elektro inicia a instalação de sistema fotovoltaico na Santa Casa

Iniciativa tem como objetivo estimular o uso consciente e sustentável da energia elétrica.

Fomentar o uso limpo e sustentável da energia elétrica é um dos objetivos da Neoenergia Elektro. Com esse propósito, a distribuidora concluiu a instalação de um sistema solar fotovoltaico no prédio da Santa Casa de Votuporanga. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da distribuidora, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O sistema instalado no prédio tem potência de 200,98 kWp. A distribuidora estima que o sistema irá gerar cerca de 300 MWh/ano, o que representa cerca de 30% do consumo da Santa Casa.

“Tão importante quanto a economia gerada à instituição, a iniciativa da Neoenergia Elektro estimula o uso consciente e limpo da energia elétrica e ajuda na redução das contas públicas”, destacou a supervisora de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro, Daniela Souza.

A iniciativa está alinhada e faz parte do compromisso da Neoenergia Elektro com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), um conjunto de 17 temas e 169 metas para o alcance de um mundo mais sustentável, conforme determinado pela Assembleia Geral das Nações Unidas da ONU. A instalação de painéis fotovoltaicos está diretamente ligada à ODS 7, que visa contribuir com uma energia acessível e limpa.