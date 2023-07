Neoenergia Elektro inclui QR code nas contas de luz para facilitar pagamento via PIX

Até o fim de agosto, novidade estará nas faturas dos mais 2,9 milhões de clientes da companhia.

Pioneira no lançamento do pagamento da conta de energia elétrica por meio do PIX no Brasil, desde 2020, a Neoenergia Elektro volta a inovar. A companhia passa a oferecer o QR Code na fatura dos mais de 2,9 milhões de clientes nas áreas em que atua em distribuição nos estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A facilidade começa a ser estendida a todos os consumidores ainda este mês e será concluída até o fim de agosto.

Até então, o pagamento via PIX estava disponível apenas a consumidores cadastrados na fatura digital e àqueles que solicitavam a segunda via da conta pelo Whatsapp. Com a nova opção, o cliente poderá realizar suas transações de forma rápida e segura, a qualquer hora no dia em que preferir. A identificação do pagamento, que antes era de até dois dias úteis, ocorrerá em até uma hora, inclusive em dias não úteis, ampliando a facilidade para o cliente.

“A Neoenergia sempre busca oferecer várias opções de pagamento. Nesse sentido, aumentamos as possibilidades com o PIX. Entendemos que a modalidade já está suficientemente difundida e facilitará ainda mais a vida dos nossos clientes. A novidade traz mais conforto, uma vez que funciona 24h por dia e tem confirmação no sistema em até uma hora após o pagamento”, afirmou Leonardo Moura, Superintendente de Recebíveis e Desempenho Comercial da Neoenergia.

Nova conta

O QR code PIX estará disponível na parte inferior da fatura, próximo ao código de barras, que permanecerá presente da cobrança. Para pagar por meio do PIX, basta apontar a câmera do celular para o QR code. O recurso tem tecnologia que encaminha diretamente o cliente para o sistema de pagamento, seja um banco tradicional ou carteira digital, como RecargaPay e Pic Pay.

A Neoenergia está cada vez mais comprometida em facilitar o pagamento da conta de energia elétrica e em oferecer comodidade aos clientes. Além do tradicional boleto, os débitos podem ser quitados de diversas maneiras: por meio do portal de negociação no site www.neoenergia.com; do débito automático; do cartão de crédito (à vista ou parcelado); ou do “PIX copia e cola” gerado por meio do Whatsapp (19) 2122 1696.