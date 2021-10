Neoenergia Elektro dá dicas de segurança e orienta a população sobre atitudes preventivas

Alerta da companhia busca levar informação para um ambiente seguro em situações cotidianas.

A segurança é um tema sempre necessário de ser destacado, principalmente quando se trata de energia elétrica. Toques acidentais na fiação durante reformas e construções e uso de benjamin (“T”) com vários aparelhos conectados na mesma tomada, são apenas algumas das situações que podem levar a acidentes graves e até fatais. Pensando nisso, a Neoenergia Elektro reuniu as principais orientações de segurança como forma de prevenir acidentes e conscientizar a população.

Reforma e construção

Nos registros da Neoenergia Elektro, as causas mais comuns de acidentes são choques elétricos causados por antenas de TV, aproximação acidental de objetos nos fios elétricos e intervenções indevidas das redes. Essas são situações que podem ser observadas especialmente durante a reforma ou construção da casa. Por isso, seguir as orientações de segurança é essencial para que a obra transcorra sem problemas.

Antes de iniciar qualquer construção, é preciso se atentar ao fato de que paredes, janelas e sacadas não podem estar a uma distância inferior a 2,5 metros da rede de energia. Com esse cuidado, evita-se toques acidentais na fiação que podem resultar em acidentes graves. O cuidado deve ser redobrado ao utilizar objetos como barras de ferro, sarrafos, réguas de reboco, vergalhões e outros tipos de materiais metálicos, pois eles podem conduzir a corrente elétrica ao se aproximarem da rede. Além disso, recomenda-se ficar atento ao montar andaimes e utilizar escadas, que devem sempre ser mantidos longe da rede elétrica, pois essas estruturas podem conduzir energia e causar choque elétrico.

Outra importante orientação se dá ao instalar antenas, que devem ser mantidas a uma distância segura da rede elétrica. Na ocorrência de chuvas ou ventos fortes, a antena pode inclinar ou cair em direção aos cabos, o que representa um risco não somente para as pessoas que residem na casa como também interfere na rede de distribuição e afeta o fornecimento de toda a região. Caso isso aconteça, jamais segure ou tente recuperar a antena, pois o risco de choque é grande. Além disso, não se deve mexer na fiação de forma a afastá-la do local da antena, sob nenhuma circunstância. Somente as equipes da Neoenergia Elektro estão autorizadas a tomar tal iniciativa.

Dentro de casa

O manuseio de eletrodomésticos e eletrônicos deve ser acompanhado de alguns cuidados básicos, como sempre retirar o aparelho da tomada puxando pelo plugue e jamais pelo fio. É recomendado também verificar o estado da fiação do aparelho antes de conectá-lo à tomada. Caso o fio esteja desgastado em algum ponto, existe o risco de choque elétrico.

Uma importante recomendação é evitar o uso do T (benjamim) e extensões de forma definitiva, pois isso pode levar a curto-circuito e incêndios. Quando objetos como celulares e tablets estiverem sendo carregados, o uso deve ser suspenso até que a carga esteja completa. Essa atitude contribui tanto para a segurança do usuário quanto na vida útil da bateria do celular.

A atitude preventiva também deve estar presente após o manuseio de água. É essencial estar devidamente calçado e seco ao entrar em contato com qualquer tipo de eletrodoméstico ou aparelho eletrônico.​ A combinação água e eletricidade pode representar um grande risco, por isso sempre siga as orientações de segurança.

Aliado a isso, quando necessitar fazer alguma manutenção pela casa, como troca de lâmpada e substituição da resistência do chuveiro, sempre desligue antes o disjuntor. Caso não tenha conhecimento para manusear fios e aparelhos eletrônicos, chame um profissional qualificado. Ele saberá realizar as intervenções com segurança na instalação elétrica.

Fique atento

Em caso de acidentes envolvendo energia elétrica dentro de casa, desligue o disjuntor elétrico ou a chave geral e providencie socorro ligando para o Corpo de Bombeiros (193) ou para o SAMU (192).

Na rua, ao se deparar com algum fio elétrico solto, sempre desvie ou se afaste e não aproxime nenhum objeto, pois ele pode estar energizado e ocasionar choques. Ocorrências desse tipo devem ser comunicadas imediatamente à Neoenergia Elektro pelo 0800 701 0102.

