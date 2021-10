Neoenergia Elektro amplia prazo da campanha de negociação com clientes baixa renda

Concessionária oferece descontos que podem chegar a 36%, isenção da cobrança de juros e multas e parcelamento em até 10 vezes.

A Neoenergia Elektro prorrogou até o dia 13 de novembro o “Saldão Baixa Renda”, uma ação que oferece condições especiais de negociação de dívidas para clientes cadastrados como Baixa Renda, beneficiados com a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

Entre as vantagens para colocar as contas em dia e evitar os cortes, estão sendo oferecidos descontos que podem chegar a 36% para negociação de dívidas pagas à vista ou parceladas em até 10 vezes, além da isenção da cobrança de juros, multas e encargos como Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Para aproveitar os benefícios, o cliente pode acessar o Portal de Negociações online da concessionária no site (www.neoenergiaelektro.com.br).

Formas de negociação

O Portal de Negociação da Neoenergia Elektro oferece uma série de vantagens no pagamento de faturas, tais como quitação à vista, pagamento integral no débito com o cartão virtual (Auxílio Emergencial) ou parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito.

Para utilizar os serviços do portal e ter acesso às opções de negociação, é necessário realizar um cadastro informando o CPF e a conta contrato do cliente. Depois desse primeiro passo, é possível visualizar o débito e as condições de pagamento disponíveis.

O que é Tarifa Social

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um benefício que concede descontos de até 65% na conta de luz aos clientes classificados com baixa renda. Para ter direito, a unidade consumidora residencial precisa ter a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. É necessário possuir o Número de Identificação Social – NIS, e ter renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário-mínimo nacional, independentemente de possuir ou não o benefício do Bolsa Família.

Desde 2020, a companhia passou a adotar uma estratégia inovadora e realiza o cadastro de forma proativa, aumentando a base de clientes inscritos na Tarifa Social em 15%. Para aqueles que ainda não possuem o benefício, é possível conferir os requisitos e documentações no site da distribuidora e fazer o cadastro tanto através da agência virtual quanto pelo Whatsapp da concessionária (19) 2122 1696. Os dados serão confirmados no banco de dados do Governo Federal e, depois, o prazo para o credenciamento no programa é de cinco dias úteis, com o início do benefício na fatura seguinte.

Sobre a Neoenergia Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Neoenergia Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).