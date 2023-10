Neoenergia Elektro alerta para os cuidados com o uso de aparelhos eletrônicos por crianças

Conectados à rede elétrica, tablets, videogames e smartphones estão na lista dos presentes mais desejados.

Neste final de semana, muitos pais vão aproveitar o tempo livre para escolher o presente do Dia das Crianças, comemorado na próxima quinta-feira, 12 de outubro. A data é considerada uma das principais para o comércio brasileiro. E na lista dos presentes mais pedidos estão os tablets, videogames e smartphones, todos equipamentos conectados à rede elétrica.

Por isso, a Neoenergia Elektro alerta aos pais para que tenham atenção no momento da escolha do aparelho. Apesar de parecerem inofensivos, esses equipamentos precisam ser monitorados para evitar acidentes envolvendo a energia elétrica.

Ao ganhar um celular ou um tablet, é importante que a criança não utilize os dispositivos conectados na tomada. Esses equipamentos podem provocar incêndios, lesões por choques elétricos e pequenas explosões. Já os videogames, a orientação é que sejam desligados após o uso e, principalmente, durante chuvas com descargas atmosféricas.

“A atual geração é totalmente digitalizada. Diante dessa realidade, não basta apenas presentear, é preciso ensiná-las sobre o uso correto e consciente dos aparelhos para que não haja exageros e que a brincadeira seja prazerosa”, reforça Guilherme Mafra, gerente de Segurança da Neoenergia Elektro.

Cuidados com as crianças em casa:

– Vede todas as tomadas com protetores. Isso ajuda a prevenir os choques elétricos, principalmente em crianças, que têm curiosidade e costumam inserir objetos dentro das tomadas;

– Não é recomendado o uso de adaptadores de tomadas, conhecidos como “Benjamin”. O ideal é colocar uma régua de tomadas com filtro de linha;

– Evite deixar o carregador de celular conectado na tomada sem o aparelho. Com o fio solto e conectado na energia, as crianças podem colocar o fio na boca e, assim, receber uma descarga elétrica;

-Não utilize equipamentos eletrônicos em áreas molhadas.

“A maioria dos acidentes envolvendo crianças podem ser evitados com atitudes muito simples. É preciso estar atento e explicar sempre às crianças sobre os riscos e as consequências”, conclui Guilherme Mafra.

Sobre a Neoenergia Elektro

A Neoenergia Elektro é uma empresa do Grupo Neoenergia e responsável pela distribuição de energia de 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,9 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).