Negócio fechado: novela “Pantanal” será produzida pela Globo

Pode até faltar alguma coisinha de ordem burocrática, mas o fato é que Benedito Ruy Barbosa e a família dele já negociaram com a TV Globo os diretos de “Pantanal”.

E o desejo, vale deixar claro, desde o começo da conversa foi o de fazer uma nova novela. A proposta de série, também convém deixar esclarecido, nunca passou pela cabeça de ninguém.

Agora cabe à dramaturgia da Globo, organizar tudo que será necessário para a sua realização: definir cronograma de produção, estabelecer datas e já começar pensar em outras particularidades. Entre eles, a escolha de um autor para os ajustes ou adaptações no texto original, como outro trabalho que será indispensável.

São detalhes que só agora, com o negócio sacramentado, poderão ser conversados e ajustados.

“Pantanal”, vale recordar, produzida pela TV Manchete em 1990, foi um grande sucesso na ocasião.

(Cristiana Oliveira viveu Juma Marruá em “Pantanal” / crédito reprodução Instagram)

TV Tudo

Detalhe

Apenas como curiosidade, o Benedito, num desses encontros, sugeriu que a direção do remake fosse entregue ao Ricardo Waddington, que hoje comanda toda a área de produção da Globo.

Um pedido, nesta altura, um pouco complicado de ser atendido, mas que deve ter deixado o Waddington honrado e agradecido.

Espera aí

Pode até existir vontade, mas não há qualquer planejamento no SBT para gravação da “Praça” com Renato Aragão como convidado do Carlos Alberto de Nóbrega. A chance, no momento atual, é zero.

Um tem 84 e o outro 85 anos.

E mais

Já está estabelecido que durante todo esse mês e também em agosto, a “Praça” irá ao ar com reprises.

E se tudo correr bem até lá, as gravações serão reiniciadas em setembro.

Nova política

Vários foram os casos de artistas da TV Globo que não tiveram os seus contratos renovados ao longo dos últimos meses.

Stênio Garcia, Miguel Falabella, Malvino Salvador e Renato Aragão foram apenas alguns.

Casos de exceção

Diminuir o seu banco de elenco é a ordem que passou a valer dentro da Globo. Outras situações ainda serão anunciadas no decorrer dos próximos tempos.

Porém, essa é uma regra que não deve valer para todos. Nomes na altura de Tony Ramos, Fernanda Montenegro (foto) e Antonio Fagundes, por exemplo, sempre serão preservados.

(crédito Fábio Rocha)

Tem um protocolo

Entre as tantas exigências para o reinício das gravações do “Top Chef”, da Record, no dia 25, também será necessário um confinamento.

Em um determinado momento do programa, todos os participantes ficam juntos. Esse cuidado também será observado.

Fato consumado

Essa dividida com o Flamengo, levou a Globo a rescindir com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro.

O que também não deixa de ser o ponto final de um dos seus contratos mais deficitários.

Em cima disso

A direção do Flamengo, com as condições que o clube tem hoje, entendeu que deveria encarar essa briga e viabilizar por conta própria a transmissão de seus jogos. Um passo importante, sem dúvida.

O problema é como os outros clubes, que dependem demais do dinheiro da televisão e sem as mesmas condições, irão se virar a partir do ano que vem. Com a Globo fora, uma outra TV será necessária.

Jogo de dados

A verdade é que ninguém sabe como tudo isso vai acabar. A Globo, não só no Rio, mas em outras praças já não vinha demonstrando maior interesse nos estaduais. Os jogos dos meios de semana, por exemplo, não eram mais transmitidos.

Mas se para ela não vale mais a pena, para outra TV poderá valer. Futebol, sem gastar muito, sempre dá audiência.

Bate – Rebate

A Nepomuceno Filmes lança neste sábado, em seus canais, quatro videoclipes com performances de Leticia Sabatella…

… Ela ao lado de Paulo Braga e Caravana Tonteria – Marcelo Callado e Getúlio Côrtes…

… E todos gravados em VHS, antes da pandemia.

Mesmo sem a intensidade do começo uma boa maioria continua programando as suas lives…

… Para este sábado, às 18h, a cantora Lexa está anunciando o seu segundo “Bailão”.

Aliás, em uma live com a Ana Hickmann, Marcos Mion demonstrou que já está totalmente integrado aos trabalhos da “Fazenda”…

… Olimpicamente, conseguiu sair inteiro de todas as perguntas.

Como a coluna adiantou por aqui, Luciano Huck voltou a gravar nos estúdios da Globo…

… A sua produção está se cercando de todos os cuidados e usando plateia virtual…

… O primeiro, neste novo formato, irá ao ar no dia 18.

C´est fini

Permanecem paralisadas, tanto no Rio quanto em Portugal, as gravações de uma série sobre a trajetória de Alceu Valença, dirigida pela atriz Úrsula Corona.

Trabalho das produtoras Sete Artes e Tapioca & Filmes, o documentário ainda não tem endereço na TV paga.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!