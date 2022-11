Negociação por Edenilson trava, e Santos busca solução 

Peixe cogitou pagar Internacional de forma parcelada e envolver alguns de seus atletas, mas as ofertas não agradaram o Colorado.

As conversas entre Santos e Internacional pela contratação do volante Edenilson estão travadas. Os gaúchos não se interessaram por nenhuma das propostas do Peixe nos últimos dias e aguardam uma nova investida do clube da Vila Belmiro nos próximos dias.

A contratação do meio-campista é a prioridade da lista de reforços criada pelo técnico Odair Hellmann e pelo coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão. O contrato entre os clubes acontece desde a semana passada, mas não sofreu um avanço significativo nos últimos dias.

O Santos tenta a compra de Edenilson. A primeira opção apresentada pelo Peixe foi um parcelamento, o que não agradou ao Internacional. Depois, em um outro momento da negociação, a proposta incluiu ceder alguns atletas do elenco alvinegro para abater o valor, mas os nomes não agradaram ao Colorado.

Apesar da dificuldade, o clube da Vila Belmiro segue confiante de que encontrará uma maneira de contar com o jogador em seu elenco na próxima temporada.

De acordo com fontes ouvidas pelo ge, o desejo de Edenilson é encontrar novos ares em 2023, sobretudo após um ano de altos e baixos no Internacional. Apesar disso, o atleta aproveita as férias com a família e não participa dos encontros.

Caso não feche com o volante do Colorado, o Santos tem outros nomes da mesma posição mapeados como possíveis reforços. A prioridade, no entanto, é conseguir viabilizar a contratação de Edenilson.

*Com informações do ge