Doenças Renais: nefrologista alerta para fatores de risco

Segundo o médico nefrologista Willian Novaes, entre os gatilhos para as doenças renais estão à obesidade, hipertensão e diabetes.

Prevenir Doenças Renais Crônicas (DRC) é vital para o funcionamento do nosso organismo. Por isso, é importante ficar atento aos fatores de risco como hipertensão, diabetes e obesidade. O SanSaúde conversou com seu novo médico nefrologista Dr. Willian Novaes sobre o assunto, que reforçou a importância do controle adequado dessas patologias.

Dr. Willian explicou o que são as doenças renais. “Compreendem em um grupo de patologias que a via final é a alteração na função do rim, comprometendo a sua capacidade de filtrar as impurezas e promover controle da pressão, dos hormônios e dos eletrólitos do organismo”, disse.

Ele elencou os fatores de risco. “Hipertensão, diabetes, doenças que levam a perda de proteína, cardiopatias, obesidade, dislipidemia e tabagismo”, complementou.

Ou seja, prevenir diabetes e hipertensão é reduzir drasticamente os riscos para o desenvolvimento da Doença Renal Crônica (DRC). Por isso, o profissional chama a atenção para um dos principais gatilhos para esses distúrbios: a obesidade, mal que atinge mais da metade dos brasileiros e virou epidemia no mundo.

A hipertensão é duas vezes mais frequente em obesos, do que em pessoas com peso normal, ou seja, com o Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 30. Além da maioria sofrerem diabetes tipo II (o mais frequente), a circunferência abdominal superior a 100 centímetros eleva o risco de desenvolver o distúrbio, mesmo se IMC estiver controlado.

Dieta saudável

Dr. Willian destacou que o paciente portador de doença renal ou não deve seguir dieta com sua base de legumes, frutas e vegetais. “São nossas principais fontes de fibras, mineiras, vitaminas. Quando consumir carnes, dê preferência para as magras. Mas é fundamental evitar o consumo de ultraprocessados, refrigerantes, bebidas alcoólicas, optando por sucos naturais e água mineral”, frisou.

Ele complementou a necessidade de ingestão hídrica de 3 a 4 litros de agua por dia. “Portanto, praticar exercícios físicos regulares; cuidar da alimentação, evitando o excesso de sal e gorduras; controlar a saúde com consulta médica e exames de rotina, também é diminuir a chance de chegar à insuficiência renal”, complementou.

Essas recomendações causam impacto na sobrevida e na qualidade de vida dos pacientes com DRC. “A melhor forma de tratar é prevenir os fatores de risco, realizando dosagem de creatinina e avaliação de urina anualmente. Quando apresentar alteração e perda de proteína na urina é necessário acompanhamento com nefrologista”, finalizou.

Confira as dicas:

– Pratique exercícios físicos regulares;

– Evite o excesso de sal, carne vermelha e gorduras;

– Controle o peso corporal;

– Controle a pressão arterial;

– Controle o colesterol e da glicose;

– Não fume;

– Não abuse de bebida alcoólica;

– Evite o uso de anti-inflamatórios não hormonais;

– Cuide dos quadros de desidratação;

– Realize, uma vez por ano, exames laboratoriais para avaliar a saúde dos rins: dosagem de creatinina no sangue e análise de urina

– Consulte regularmente seu clínico;

– Não faça uso de medicamentos sem prescrição médica.