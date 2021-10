Nave da missão Lucy da Nasa decola para jornada de 12 anos até asteroides de Júpiter

O objetivo é descobrir novas perspectivas sobre a formação do sistema solar, de 4,5 bilhões de anos atrás.

Lucy, a primeira missão da Agência Espacial americana, a NASA, aos asteroides troianos de Júpiter, começou neste sábado (16) da Flórida, para uma viagem de 12 anos que buscará entender melhor a formação de nosso sistema solar. O foguete Atlas V decolou às 09:34 GMT (6h34 no Brasil) do Cabo Canaveral.

Cerca de uma hora após o lançamento, a nave Lucy se separou do seu foguete. Para conseguir viajar sozinha pelos próximos anos, ela carrega a bordo dois enormes painéis solares, cada um com quase 7,3 metros de largura – Lucy é a primeira espaçonave movida a energia solar a se aventurar muito longe do Sol.