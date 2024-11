Natielle Gama se reúne com o Juiz de Direito Dr. Evandro Pelarin 

Na oportunidade, a vereadora eleita pôde discutir os desafios enfrentados pela sociedade em relação à infância e à adolescência, além de outras questões relevantes.

A vereadora eleita por Votuporanga/SP, Natiele Gama (Podemos) se reuniu na última semana, com o Juiz de Direito Dr. Evandro Pelarin, para discutir projetos para jovens e adolescentes da cidade. Na oportunidade, Natielle esteve em São José do Rio Preto/SP para um importante encontro com o juiz titular da Vara da Infância e Juventude.

Durante a reunião, Natielle pôde discutir os desafios enfrentados pela sociedade em relação à infância e à adolescência, além de outras questões relevantes sobre o tema.

“Dr. Evandro é uma referência respeitadíssima quando o assunto é infância e juventude. Não poderia iniciar minha caminhada política sem ouvir sua experiência sobre escola, família e as práticas exitosas que podemos desenvolver coletivamente em nossa cidade. Fiquei muito feliz com o encontro, que representou muito para mim e para meu esposo nesse processo”, afirmou Natielle.

A vereadora eleita também manifestou seu interesse em se reunir com outros profissionais e especialistas, buscando ideias e conselhos que possam embasar suas ações durante sua legislatura na Câmara de Votuporanga.

Natielle Gama foi eleita para o seu primeiro mandato com 830 votos. Graduada em Letras pela UNESP de São José do Rio Preto e com formação no curso de “Introdução ao Engajamento Familiar na Educação” pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

A vereadora eleita acredita que seu conhecimento técnico e experiência no setor educacional são pilares que a permitirão contribuir na política local. Com experiência no setor educacional, Natielle atuou como formadora de professores e conselheira familiar, passando por instituições como SESI-SP e o Ministério Público do Estado de São Paulo.

