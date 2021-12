Nathália de Camargo lança seu primeiro livro

“Minha Vida meu Mundo” um exemplo de superação e muito sucesso.

Nathália de Camargo no lançamento de seu livro “Minha Vida meu Mundo”

A delicadeza e o encanto do livro de Nathália de Camargo.

O livro pode ser adquirido através do contato: (11) 98764- 2804

Na vida, nada é impossível. Com muita determinação, todos os objetivos são alcançados.

(Rodrigo Naressi)

Nathália de Camargo de 30 anos é portadora de síndrome de down e já pode se orgulhar de ser autora de um livro.

A obra “Minha Vida meu Mundo” também foi ilustrada pela autora, para Nathália e sua família, o livro tem o peso de um troféu!

Exemplo para muitos porque não afirmar que o principal objetivo do livro é motivar pessoas através da habilidade de adolescentes e crianças especiais a descobrirem a própria capacidade.

Está mais do que provado por especialistas, no mundo todo, que a inclusão das crianças e pessoas com deficiência é positiva para todos, não só para elas. E que o que atrapalha a vida em sociedade é o preconceito, a falta de empatia.

O jornal Diário de Votuporanga conversou com a autora do Livro Nathália Camargo que contou sobre a obra e sua experiência como escritora, acompanhem:

DV: Como foi para você escrever um livro?

“Tive esse sonho sempre e fui escrevendo. Minha felicidade é muito grande!”

DV: Sobre o que é a história do seu livro? Carregado de belíssimas ilustrações, o livro foi ilustrado por você?

“São poesias que faço, eu que fiz todos os desenhos.”

DV: Como você se sente sendo uma escritora?

“Gostei muito ser escritora.”

DV: Para quem quiser adquirir seu livro como comprá-lo?

“Quem quer comprar pode pedir pelo WhatsApp da minha mãe: (11) 98764- 2804”

DV: DV: Qual à sua mensagem para outras pessoas que sonham em escrever um livro?

“Minha mensagem para lutar seu sonho continuando sempre!”

Estimulando a criatividade, a auto estima e empoderamento. Compartilhar com os outros vivências, sonhos e experiências, e com isso educar e desmistificar todo e qualquer preconceito.

Rosmari Nassin Jorge de Camargo mãe de Nathália conta um pouco sobre a trajetória de sua filha:

“Minha filha estudou em escolas de ensino normal até os 14 anos, depois viemos para São Paulo onde ela passou a frequentar escola especial por mais uns anos.

Depois ingressou no instituto Movimentarte, que procura através da arte incluir as pessoas com deficiência intelectual na sociedade.

Nathália se realizou nesse instituto foi uma das primeiras alunas logo que a escola foi fundada.

Ela faz dança contemporânea, dança de salão, teatro com o professor e diretor de teatro Leonardo Cortez.

Ela já se apresentou em Portugal, na Ilha da Madeira e em Viena na Áustria.

Já participou também do festival de Joenville e está sempre se apresentando nos palcos aqui em São Paulo!”

Nada é impossível para quem sonha, quando ainda houver esperança nada é impossível…

Quando você menos espera nasce o sol!

(Andrea Anciaes)