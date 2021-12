Natal de Luz e Esperança celebra a solidariedade votuporanguense

Solidariedade foi o sentimento que se destacou durante todo o ano e 2021 não poderia terminar de outra maneira; confira as ações programadas pela Prefeitura.

O ano de 2021 foi marcado pela solidariedade e união dos votuporanguenses. Em tempos de muita dedicação dos profissionais da área da saúde para salvar vidas em meio à pandemia, foi através da união de forças que a Prefeitura conduziu a construção de um hospital de campanha em menos de 10 dias que salvou mais de uma centena de vidas. Essa união também ganhou espaço nas mesas de milhares de famílias que foram alimentadas por ações como o Prato Solidário, que distribuiu mais de 60 mil marmitas até novembro. Já que a solidariedade foi o sentimento que se destacou durante todo o ano, 2021 não poderia terminar de outra maneira. Natal de Luz e Esperança foi o tema escolhido pela Prefeitura para celebrar novos tempos.

Os enfeites natalinos já decoram as ruas da área central da cidade e também o Parque da Cultura. Como foi um ano difícil, com investimentos priorizados na área da saúde, a Prefeitura otimizou materiais que já existiam no acervo da Secretaria da Cultura e Turismo e, mais uma vez, somou forças de dezenas de voluntários para que a decoração proporcione esse sentimento de paz e esperança de que 2022 seja um ano próspero e de alegrias.

Foi através dessa união de voluntários e parceiros que surgiram todos os enfeites. Segundo a secretária da Cultura e Turismo, Janaína Silva, diversas pessoas participaram da confecção e restauração dos adereços. Além da árvore montada na Concha Acústica junto com os bonecos e enfeites tradicionais, a casinha do papai noel instalada na Praça Dr. Fernando Costa também foi reforçada com nova pintura e ampliação da área para receber melhor as crianças que forem visitar o bom velhinho. No Parque da Cultura, também foram instalados bonecos de neve e renas feitos com madeira reaproveitada de árvores e de restos de poda. “Reunimos todas as forças para fazer um natal bonito, sem gastar muito, e valorizando, mais uma vez, esse espírito solidário que é característica da nossa população”, explicou Janaína

Na área social, o Fundo Social de Solidariedade distribuirá kits montados com doações de pessoas físicas, empresas, supermercados e clubes de serviço para famílias em vulnerabilidade. As Secretarias de Assistência Social e de Direitos Humanos também programaram uma série de ações voltadas ao fortalecimento de vínculos com as famílias atendidas pelas unidades administradas pelas Pastas.

Na cultura, a programação valoriza os artistas locais e será realizada, em sua maior parte, em áreas abertas com uso obrigatório de máscara e manutenção do distanciamento e protocolos de biosegurança. “Foi um ano muito difícil para todos nós. E a nossa ideia era oferecer um natal diferente, mais leve e alegre, para celebrar o encerramento deste ciclo e prestigiar nossos artistas”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaína Silva.

Programação cultural

A programação cultural tem início nesta sexta-feira (10), às 18h, com a chegada do papai noel na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”. Durante a ocasião, o prefeito Jorge Seba fará a entrega simbólica da chave da cidade às mãos do bom velhinho que, depois, percorrerá as principais ruas em uma carreata organizada pela Associação Comercial. Às 19h, a Banda Zequinha de Abreu se apresenta na Praça Dr. Fernando Costa, perto da casinha do papai noel; e às 20h, a Canevettes Rock’n’Roll Band apresenta o Especial Elvis & Cash, no palco da Concha Acústica, com canções que marcaram época nas décadas de 50 e 60, reverenciando os artistas Elvis Presley e Johnny Cash.

Confira toda a programação:

10/12

18h – Chegada do Papai Noel com entrega da chave da cidade. Local: Concha Acústica

19h – Banda Zequinha de Abreu. Local: Praça Dr. Fernando Costa, próximo da Casinha do Papai Noel

20h – Especial Elvis & Cash com Canevettes Rock’n’Roll Band. Local: Concha Acústica

11/12

10h30 – Banda Musical Zequinha de Abreu. Local: Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira”



12/12

20h – Banda Musical Zequinha de Abreu. Local: Praça Dr. Fernando Costa, próximo da Casinha do Papai Noel

13/12

20h – Studio de Dança Mariana Maricato e Tati Mucci Produções. Local: Concha Acústica

14/12

20h – Canto Livre apresenta Concerto de Natal: esperança no ar! Regência Márcio Zarsi. Local: Concha Acústica



15/12

20h – Canções de Natal – Douglas Gualberto. Local: Concha Acústica



16/12

20h – Coral de Violas “A Voz do Sertão” – Centro de Folclore e Cultura. Local: Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira”

20h – Banda Musical Zequinha de Abreu. Local: Praça Dr. Fernando Costa, próximo da Casinha do Papai Noel

17/12

20h – Camerata Villa Lobos de Votuporanga. Local: Concha Acústica



18/12

10h30 – Banda Musical Zequinha de Abreu. Local: Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira”



20/12

20h – Musical de Natal: O Melhor Presente – Igreja Adventista do Sétimo Dia. Local: Concha Acústica

21/12

20h – Banda Zequinha de Abreu. Local: Concha Acústica



22/12