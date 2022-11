Natal: ACV anuncia prêmios e chegada do Papai Noel 

A campanha “Viva a Magia do Natal” vai sortear um carro Kwid Renault 0km e mais cinco vales-compras aos clientes. Tradicional chegada do Papai Noel e a entrega da chave da cidade ocorre no dia 12 de dezembro, às 19h, na praça da Concha Acústica.

Faltando pouco mais de um mês para o Natal, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV reuniu diretoria, empresários e imprensa na manhã desta quinta-feira (17.nov) para anunciar os detalhes da tradicional promoção de final de ano e a data da chegada do Papai Noel.

A campanha “Viva a Magia do Natal – É tempo de celebrar o amor e a vida” vai sortear um carro Kwid Renault 0km e mais cinco vales-compras de R$ 1 mil para quem preencher os cupons nas lojas associadas entre os dias 21 de novembro e 31 de dezembro. A ACV também premiará com vale-compras de R$ 200,00 os vendedores responsáveis pelo atendimento dos sortudos. O sorteio será no dia 7 de janeiro, às 10h, na praça da Concha Acústica.

Outra tradicional ação da ACV de apoio ao comércio é a chegada do Papai Noel e a entrega da chave da cidade pelo prefeito Jorge Seba. O evento está marcado para o dia 12 de dezembro, às 19h, na praça da Concha Acústica, após uma carreata que percorrerá as principais ruas da cidade.

“A ACV buscou um time forte de patrocinadores que acreditam nessa campanha. Conseguimos trazer o carro 0km para o sorteio e os vales-compras, na época mais importante de vendas do nosso calendário. O comércio de Votuporanga é referência para a cidade e a região e esperamos um incremento de mais de 10% nas vendas. Além do Natal, temos também a Black Friday e a Copa do Mundo como oportunidades para movimentar o setor”, destacou o presidente da ACV, Glauco Ventura.

São parceiras da campanha de Natal ACV: Santa Cruz Supermercados, Real Modas E Calçados, Mister Cowboy, A Casa Do Tapeceiro, Marão Corretora de Seguros, Uni Car Multimarcas, Megatec, Coopevo, 5 Asec Lavanderia, Escritório Vitória, A Ideal Calçados, Unifev, Votuciclo, Flash Net, Casa Anzai, Supermercado Porecatu, Lojas Longo, Credilider, Ciafer, Mega Online, Clube Melissa Votuporanga, Central Da Águas, Silk Cromia, Maria Brechos, Otica Celes, Vilarzinho, Moda Ka e Caricanecas Votuporanga.

Horários Copa do Mundo

Outro assunto de destaque na manhã desta quinta-feira (17) foram os horários sugeridos para o atendimento do comércio nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Nos três primeiros jogos do Brasil, a ACV orienta que as lojas abram às 8h e sugere os demais horários: dia 24 de novembro, intervalo de 30 minutos para almoço e fechamento às 15h30 para o jogo que começa às 16h; no dia 28 de novembro, em que o jogo é às 13h, a sugestão é o intervalo para almoço das 12h30 às 15h30 com retorno e atendimento até 18h; no dia 2 de dezembro, em que o jogo é às 16h, a ACV propõe almoço de 30 minutos e fechamento da loja às 15h30.

Palestra atendimento

Para preparar o comércio para todas as oportunidades do final de ano, a ACV e o Sebrae-SP oferecem na próxima terça-feira (22) a palestra “Vendendo mais e atendendo bem”, às 8h30, no auditório com o consultor em marketing Guilherme Lui. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas podem ser feitas pelo (17) 3426-4044 ou 98132-0022.