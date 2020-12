NATAL 2020 – Por Decreto, Prefeitura de Votuporanga regulamenta abertura noturna do comércio

Decreto puiblicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (7) regulamenta a abertura do comércio até às 22h, no período compreendido entre os dias 11 e 23 de dezembro de 2020.

Para liberar a abertura o prefeito João Dado se baseou nas novas atualizações do Plano São Paulo de Retomada Consciente, ocorrida em 30 de novembro de 2020. No Decreto consta que: “Considerando que Votuporanga pertence à (DRS-XV), que atualmente se encontra com uma taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID em percentual de 40,4%, o que demonstra plena capacidade de atendimento de sua população, e considerando que de acordo com a nova atualização do Plano São Paulo, Votuporanga não figura entre aos Municípios em estado de atenção”.

No Decreto consta ainda que “Fica permitida, no âmbito do Município de Votuporanga, a abertura do comércio até às 22h, no período compreendido entre os dias 11 e 23 de dezembro de 2020 e que ficam reafirmadas as exigências de todos os protocolos sanitários com adoção de medidas de prevenção e cautela visando a não propagação decorrente do Coronavírus (COVID-19), em especial uso de máscara facial, disponibilização de álcool gel por todos os estabelecimentos e distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre os consumidores no interior das lojas, evitando-se aglomerações.

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) informou que a abertura oficial do comércio no dia 11 coincidirá com a chegada do Papai Noel, promoção que será anunciada pela entidade em breve.