Natação: Votuporanga segue brilhando e vence competição em Andradina 

Atletas do Centro de Formação de Natação de Votuporanga lideraram o Torneio Regional Pré-Mirim à Sênior.

A equipe de natação do Centro de Formação de Natação de Votuporanga, mantida pela Prefeitura de Votuporanga/SP e pelo Governo do Estado de São Paulo, apoiada pela AVONAT (Associação Votuporanguense de Natação) e UNIFEV (Centro Universitário de Votuporanga), participou no último sábado (4.jun), do Torneio Regional Pré-Mirim à Sênior, promovido pela FAP (Federação Aquática Paulista) e organizado pela 4ª Delegacia Regional.

Evento é válido para obtenção de índice para os campeonatos Paulista e Brasileiro de Natação.

Participaram da edição 171 atletas. A equipe votuporanguense foi composta por 38 atletas e dois treinadores, e novamente, liderou o quadro geral de medalha. Veja abaixo:

As próximas participações da equipe do Centro de Formação de Natação de Votuporanga ocorrerem ainda neste mês, em Santo André, no dia 18, pelo Paulista de Paranatação; e entre os dias 17 e 19 no Paulista Juvenil, em Bauru.