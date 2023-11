Natação: Votuporanga sedia Super Copa de Verão e Campeonato Paulista 

Provas seguem até domingo (26) e devem reunir público de mais de 2 mil pessoas no Parque Aquático “Saverio Maranho”

Cerca de 750 atletas participam da VI Super Copa São Paulo Verão de Natação e do Campeonato Paulista de Paranatação, que serão promovidos no Parque Aquático “Saverio Maranho” em Votuporanga. As provas que iniciaram nesta quinta-feira (23.nov), seguem até domingo (26) e devem reunir público de mais de 2 mil pessoas.

Por conta dos dois campeonatos, a rede hoteleira de Votuporanga está com as acomodações quase todas preenchidas. “São competições importantes que colocam o município em destaque no cenário de eventos esportivos e movimentam também a economia local”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.

Votuporanga participa das competições com 47 atletas, sendo 40 nadadores disputando medalhas na Super Copa São Paulo Verão de Natação e os outros sete no Campeonato Paulista de Paranatação. Nesta quinta-feira, as provas começam às 16h e seguem até após às 19h; na sexta-feira (24) e no sábado (25), as provas iniciam às 8h30 e seguem até por volta das 12h, com pausa para almoço e retorno às 16h, seguindo até 19h. No domingo, as provas do Campeonato Paulista de Paranatação também terão início às 8h30.

“Votuporanga, mais uma vez, sediando importantes eventos na área esportiva. Teremos atletas de inúmeras cidades conhecendo o nosso município e a estrutura que oferecemos para os visitantes. É o nosso protagonismo nas mais diversas áreas colocando o nome da nossa cidade em evidência”, disse o prefeito Jorge Seba.

O Centro de Formação de Natação de Votuporanga é mantido pela Prefeitura de Votuporanga, com o apoio da Associação Votuporanguense de Natação (Avonat) e supervisão da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e sua equipe técnica é coordenada pelo Prof. Luiz Augusto Garcia (Xaninho).